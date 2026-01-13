ചൊവ്വ, 13 ജനുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

പനിയും ഛര്‍ദ്ദിയും ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലിരിക്കെ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി മരിച്ചു; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

police
police
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 13 ജനുവരി 2026 (19:36 IST)

കോഴിക്കോട്: പനിയും ഛര്‍ദ്ദിയും ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി ചൊവ്വാഴ്ച മരിച്ചു. വടകര സ്വദേശി ഫൈസലിന്റെ മകള്‍ ഡാന ഇഷാന്‍ (16) ആണ് മരിച്ചത്. പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയായിരുന്നു. അതേസമയം വിഷം കഴിച്ചാണ് മരിച്ചതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു.

ഞായറാഴ്ച ഡാനയ്ക്ക് പനിയും ഛര്‍ദ്ദിയും അനുഭവപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്ന് അവരെ വടകരയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കോഴിക്കോട്ടെ മറ്റൊരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വടകര പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തു. പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രമേ മരണകാരണം വ്യക്തമാകൂ എന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :