കേരളത്തിന്റെ പേര് ഔദ്യോഗിക രേഖകളില്‍ കേരളം എന്നാക്കണം; പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാര്ട്ടി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക നാമം 'കേരള' എന്നതില് നിന്ന് 'കേരളം' എന്നാക്കി മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതി. 2024 ജൂണില് കേരള നിയമസഭ 'കേരളം' എന്നതില് നിന്ന് 'കേരളം' എന്നാക്കി മാറ്റാന് ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കിയതായി ഔദ്യോഗിക രേഖകളില് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന നിയമസഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിന് ബിജെപിയുടെ പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഒരു കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് അറിയിച്ചു.
കേരളത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികളും ഒരുമിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തില് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളുടെയും വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വികസിതവും സുരക്ഷിതവുമായ കേരളം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും കത്തില് പറയുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തെ വിഭജിക്കാനും മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് പ്രത്യേക ജില്ലകള് ആവശ്യപ്പെടാനുമുള്ള തീവ്രവാദ ശക്തികളുടെ ശ്രമങ്ങള് തടയാന് ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന മേധാവി പറഞ്ഞു. മലയാള സ്വത്വമുള്ള കേരളം എന്ന പേര് നല്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാന് പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെടണമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു.