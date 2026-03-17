ചൊവ്വ, 17 മാര്‍ച്ച് 2026
ഡോ. വന്ദനദാസ് വധക്കേസ്: സന്ദീപിന്റെ ശിക്ഷ വ്യാഴാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കും

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 17 മാര്‍ച്ച് 2026 (17:06 IST)
കൊല്ലം: സംസ്ഥാനത്ത് കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഡോ. വന്ദന ദാസിന്റെ കൊലപാതകക്കേസിലെ പ്രതി സന്ദീപിനെ കൊല്ലം അഡീഷണല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ശിക്ഷാവിധി വ്യാഴാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കും. കേസില്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, ഫോറന്‍സിക് വിദഗ്ധര്‍, ഡോക്ടര്‍മാര്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പെടെ 70-ലധികം സാക്ഷികളെ ക്രോസ് വിസ്താരം ചെയ്തു. 22 മെയ്നൂര്‍, 207 രേഖകള്‍ എന്നിവയും ഹാജരാക്കി. കേസിലെ ഏക പ്രതി സന്ദീപാണ്.

ഡോ. വന്ദന ദാസിന്റെ
കൊലപാതകം സംസ്ഥാനത്ത് ആശുപത്രിയില്‍ ഒരു ഡോക്ടര്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ആദ്യമായാണ്. നെടുമ്പനയിലെ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപികനായിരുന്ന കുടവട്ടൂരിലെ സന്ദീപ് മദ്യലഹരിയില്‍ സര്‍ജിക്കല്‍ കത്രിക ഉപയോഗിച്ച്
ഡോ. വന്ദനയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. 2023 മെയ് 10 ന് പുലര്‍ച്ചെ 4.35 ന് കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. നെഞ്ചിലും തലയിലും ഉണ്ടായ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകളായിരുന്നു മരണകാരണം.

കോട്ടയത്തെ കടുത്തുരുത്തിക്ക് സമീപമുള്ള മുട്ടുചിറയിലെ കെ.ജി. മോഹന്‍ദാസിന്റെയും വസന്തകുമാരിയുടെയും ഏക മകളായിരുന്നു വന്ദന. കൊല്ലത്തെ അസീസിയ മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ നിന്ന് എംബിബിഎസ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ അവര്‍ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ ഹൗസ് സര്‍ജന്‍സി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പ്രതിക്കെതിരെ ഭാര്യയും മൊഴി നല്‍കിയിരുന്നു. മദ്യപിച്ച ശേഷം സന്ദീപ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു.

തനിക്ക് മാനസികരോഗമുണ്ടെന്നായിരുന്നു സന്ദീപിന്റെ പ്രധാന വാദം. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധ സംഘം പ്രതിയെ പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ ഈ വാദം പൊളിഞ്ഞു. പിന്നീട് സന്ദീപിനെ സര്‍വീസില്‍ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു.


