ചൊവ്വ, 17 മാര്‍ച്ച് 2026
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതും ശക്തവുമായ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഏത് രാജ്യത്തിന്റേതാണെന്നറിയാമോ

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 17 മാര്‍ച്ച് 2026 (16:59 IST)
യൂറോപ്പ്, മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ്, ഇന്തോ-പസഫിക് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. ഇത് രാജ്യങ്ങളുടെ സൈനിക ചെലവില്‍ വലിയ വര്‍ദ്ധനവിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. രാജ്യങ്ങള്‍ അതിര്‍ത്തികള്‍ സുരക്ഷിതമാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനാല്‍ ആഗോള വ്യോമ പ്രതിരോധ വിപണി ഈ വര്‍ഷം 37 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ കവിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഹൈപ്പര്‍സോണിക് മിസൈലുകളും നൂതന ഡ്രോണുകളും കൂടുതല്‍ സാധാരണമാകുന്നതോടെ വിശ്വസനീയമായ ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഇപ്പോള്‍ അതിജീവനത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നൂതനമായ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം റഷ്യയുടേതാണ്. അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രായേലിനും മുന്‍നിര സാങ്കേതികവിദ്യയുണ്ടെങ്കിലും റഷ്യ അതിന്റെ വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന പ്രത്യേക ഇന്റര്‍സെപ്റ്ററുകള്‍ക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്.

റഷ്യന്‍ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച 3 എണ്ണം ഇവയാണ്-

എസ്-500 പ്രോമിത്യൂസ്: ബഹിരാകാശത്തെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള ഏറ്റവും നൂതനമായ സംവിധാനം.

എസ്-400 ട്രയംഫ്: ആഗോളതലത്തില്‍ പല രാജ്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന ദീര്‍ഘദൂര പ്രതിരോധ സംവിധാനം.

എസ്-350 വിറ്റിയാസ്: അതിവേഗ ക്രൂയിസ് മിസൈലുകള്‍ തടയുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഒരു പുതിയ സംവിധാനം.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം എസ്-500 പ്രോമിത്യൂസ് ആണ്. എസ്-500 പ്രോമിത്യൂസ് നിലവില്‍ വ്യോമ പ്രതിരോധത്തിന്റെ 'രാജാവ്' എന്നാണറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് 600 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ അകലെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കാന്‍ കഴിയും. ഇതിന് ഒരേ സമയം 10 ഹൈപ്പര്‍സോണിക് ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ വരെ തടയാനും താഴ്ന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ പോലും നശിപ്പിക്കാനും കഴിയും.


