ഞായര്‍, 8 മാര്‍ച്ച് 2026
ചൈന വീണ്ടും അമേരിക്കയെ തോല്‍പ്പിച്ചു! ഖത്തറിലും ബഹ്റൈനിലും ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വിലമതിക്കുന്ന യുഎസ് റഡാറുകള്‍ ഇറാന്‍ നശിപ്പിച്ചു

Israel vs Iran
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ഞായര്‍, 8 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:49 IST)
ഖത്തറിലെയും ബഹ്റൈനിലെയും അമേരിക്കന്‍ റഡാറുകള്‍ ഇറാന്‍ ആക്രമിച്ചു. ഇത് യുഎസിന് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കി. ഖത്തറിലെ അല്‍ ഉദൈദ് വ്യോമതാവളത്തിലാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇറാന്‍ ഷഹെദ്-സീരീസ് കാമികാസെ ഡ്രോണ്‍ ആണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. റേതിയോണ്‍ നിര്‍മ്മിച്ച AN/FPS-132 റഡാറിന് 1.1 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വിലവരും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റഡാറുകളില്‍ ഒന്നാണിത്.

ബഹ്റൈനില്‍, ലോക്ക്ഹീഡ് മാര്‍ട്ടിന്‍ നിര്‍മ്മിച്ച AN/TPS-59 റഡാറിനും സാരമായ കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചു. ഇറാനില്‍ നിന്നുള്ള ഭീഷണികള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഗള്‍ഫ് വ്യോമാതിര്‍ത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഈ റഡാറുകള്‍ നിര്‍ണായകമായിരുന്നു. AN/FPS-132 റഡാറിന്റെ പുനര്‍നിര്‍മ്മാണത്തിന് യുഎസിന് ഏകദേശം അഞ്ച് മുതല്‍ എട്ട് വര്‍ഷം വരെ എടുക്കും. അതേസമയം AN/TPS-59 റഡാറിന് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വര്‍ഷം കൂടി വേണ്ടിവരും.

AN/TPS-59 പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഏകദേശ ചെലവ് 50 മില്യണ്‍ ഡോളറിലധികം വരും. രണ്ട് റഡാറുകള്‍ക്കും പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഗാലിയം, ചെമ്പ് തുടങ്ങിയ അപൂര്‍വ വസ്തുക്കള്‍ ആവശ്യമാണ്. AN/FPS-132, AN/TPS59 റഡാറുകള്‍ക്ക് 77.3 കിലോഗ്രാം ഗാലിയവും 30,610 കിലോഗ്രാം ചെമ്പും ആവശ്യമാണ്. റഡാര്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് ഗാലിയം നിര്‍ണായകമാണ്. ആഗോള വിതരണത്തിന്റെ 98% ചൈനയില്‍ നിന്നാണ്. നിലവിലെ യുഎസ്-ചൈന സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ചൈന ഈ വസ്തുക്കള്‍ ഉടനടി നല്‍കുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല.


