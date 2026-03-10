സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
തിരുവനന്തപുരം: മെഡിക്കല് കോളേജുകള് ഒഴികെയുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളിലെ ഒപി (ഔട്ട്പേഷ്യന്റ്) സമയം ഒരു മണിക്കൂര് കൂടി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. നേരത്തെ, രാവിലെ 8 മുതല് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 വരെയായിരുന്നു ഒപി സേവനങ്ങള് ലഭ്യമായിരുന്നത്.എന്നാല് ഇപ്പോള് സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ ഷിഫ്റ്റ് അധിഷ്ഠിത സംവിധാനത്തിന് കീഴില് അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളിലെ ഡോക്ടര്മാരുടെ ചുമതലകള് പുനഃക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. താലൂക്ക് ആശുപത്രികള് മുതല് ജില്ലാ, ജനറല് ആശുപത്രികള് വരെയുള്ള എല്ലാ സര്ക്കാര് ആശുപത്രികള്ക്കും പുതുക്കിയ നിയമം ബാധകമാണ്.
ആശുപത്രി സേവനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുക, രോഗികള്ക്ക് സമയബന്ധിതമായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുക, ഡോക്ടര്മാരുടെ ജോലിഭാരം കൂടുതല് തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യുക എന്നിവയാണ് പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.