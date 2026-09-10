'മന്ത്രിമാര്ക്ക് ജനറേറ്ററുകളുണ്ട്': കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി മുടക്കത്തെ പരിഹസിച്ച് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി
കേരളത്തില് നിലവിലുള്ള വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണങ്ങളെ ഡബ്ബിംഗ് ആര്ട്ടിസ്റ്റ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി വിമര്ശിച്ചു. സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റുകളിലൂടെ അവര് തന്റെ അതൃപ്തിയും പരിഹാസവും പ്രകടിപ്പിച്ചു. വൈദ്യുതി മുടക്കം മൂലം തങ്ങള് നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് ആളുകള് സംസാരിക്കുന്ന നിരവധി റീലുകള് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പങ്കുവെച്ചു. വീഡിയോകള്ക്കൊപ്പം ഈ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഉത്തരവാദികളായ മന്ത്രിമാര്ക്കെതിരെയും അവര് വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ചു.
'മന്ത്രിമാരുടെ പക്കല് ജനറേറ്ററുകളും ഇന്വെര്ട്ടറുകളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവര്ക്ക് ഇതൊന്നും അറിയേണ്ടതില്ല,' ഭാഗ്യലക്ഷ്മി തന്റെ ഒരു പോസ്റ്റില് കുറിച്ചു. 'കേരളം ഇരുട്ടില്' എന്ന സന്ദേശമടങ്ങുന്ന ഒരു പോസ്റ്ററും അവര് പങ്കുവെച്ചു. കൂടാതെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന കാലത്ത് വൈദ്യുതി നിരക്ക് വര്ധനയ്ക്കെതിരെ വി.ഡി. സതീശന് നടത്തിയ പ്രസ്താവന ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന ഒരു റീലും അവര് പങ്കുവെച്ചു. തുടരുന്ന വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണങ്ങളില് തങ്ങളുടെ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികള്, വീട്ടമ്മമാര്, യുവാക്കള് എന്നിവര് ഉള്പ്പെട്ട റീലുകളും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി റീപോസ്റ്റ് ചെയ്തു.