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  4. Crime Branch recommends departmental action against two officials over PSC irregularities
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (18:51 IST)

ഗുരുതരമായ വീഴ്ച വരുത്തി; പിഎസ്സി ക്രമക്കേടുകളില്‍ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടിക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ശുപാര്‍ശ

PSC Age Limit, PSC Exams, Kerala News
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (19:24 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: പി.എസ്.സി. പരീക്ഷയിലും നിയമനങ്ങളിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകള്‍ സംഭവിച്ചതായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തി. മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ നടപടികളുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ചകള്‍ സംഭവിച്ചതായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) കണ്ടെത്തി. ഇവര്‍ക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ചകള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടും അവര്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതില്‍ പി.എസ്.സി. പരാജയപ്പെട്ടതായും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
 
മുന്‍ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി സതീഷ്, അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി ഹരി എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാന്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) ശുപാര്‍ശ ചെയ്തു. ഇതുസംബന്ധിച്ച കത്ത് ഡിജിപി മുഖേന സര്‍ക്കാരിന് സമര്‍പ്പിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ ഈ കത്ത് കേരള പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന് (PSC) കൈമാറും. പരീക്ഷയിലെ ഒമ്പത് ചോദ്യങ്ങള്‍ മൂല്യനിര്‍ണയം നടത്താതിരുന്നത് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്ച മൂലമാണെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തി. എന്നാല്‍ സാങ്കേതിക തകരാര്‍ മൂലമാണ് ചോദ്യങ്ങള്‍ മൂല്യനിര്‍ണയം നടത്താതിരുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വിശദീകരിച്ചു. ഈ വിഷയത്തില്‍ ക്രിമിനല്‍ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണവും നടക്കുന്നുണ്ട്.
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ശ്രീനു എസ്
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