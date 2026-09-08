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  4. Enforcement Directorate seeks case against pinarayi vijayan under prevention of corruption act
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (13:40 IST)

പിണറായിക്കെതിരെയും കേസെടുക്കണം, ഡിജിപിക്ക് കത്തയച്ച് ഇ ഡി

Enforcement Directorate, Pinarayi Vijayan, Prevention of corruption act, Kerala News
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (13:38 IST)
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സിഎംആര്‍എല്‍ എക്‌സാലോജിക് ഇടപാടില്‍ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്‍, മുന്‍മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്, ഭാര്യ ടി വീണ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഇഡി. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ട് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് ഇന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കത്ത് നല്‍കി. അഴിമതി തടയല്‍ നിയമത്തിന്റെ 66(2) വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസില്‍ സമാഹരിച്ച തെളിവുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തികൊണ്ടുള്ള വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ടും ഡിജെപിക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 
 
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടിലും മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടിലും ഓഫീസിലും ഉള്‍പ്പടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളില്‍ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. പരിശോധനയില്‍ നിര്‍ണായകമായ പല രേഖകളും കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് ഇഡിയുടെ അവകാശവാദം.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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