പേടി വേണ്ട, താത്കാലികാശ്വാസം: ചൂട് മാറി മഴ വരും: വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ 3 ദിവസം മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
10ന് ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജില്ലകള്ക്കും 11 ന് പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി,എറണാകുളം ജില്ലകള്ക്കും യെല്ലോ അലര്ട്ടാണ്.
കടുത്ത ചൂട് തുടരുന്നതിനിടെ അല്പം ആശ്വാസമായി സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴയെത്തുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച മുതല് 3 ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ അറിയിപ്പ്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും തെക്കും മധ്യകേരളത്തിലുമാണ് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളത്.
10ന് ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജില്ലകള്ക്കും 11 ന് പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി,എറണാകുളം ജില്ലകള്ക്കും യെല്ലോ അലര്ട്ടാണ്.
അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് കാലവര്ഷം ദുര്ബലമായതോടെ വലിയ ചൂടാണ് എങ്ങും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പുനലൂര് ഇന്നലെ 36.2 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിനിടെ വൈദ്യുത പ്രതിസന്ധിയും സംസ്ഥാനത്ത് രൂക്ഷമാണ്. കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയില് പവര് കട്ട് തുടരുമെന്നാണ് കെഎസ്ഇബി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതല് 12 മണി വരെയുള്ള പീക്ക് സമയങ്ങളില് നിയന്ത്രണം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാമെന്ന് കെഎസ്ഇബി അറിയിക്കുന്നത്.