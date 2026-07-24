തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഗ്യാസ് ചോർച്ചയെന്ന് സംശയം
യെല്ലോ സോണിലെ എല്ലാവരെയും മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രീൻ സോണിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ഗ്യാസ് ചോർച്ചയെന്ന് സംശയം. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെ യെല്ലോ സോണിലാണ് പാചകവാതക ചോർച്ച. യെല്ലോ സോണിലുണ്ടായിരുന്ന രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ചുമയും ശ്വാസതടസവും അനുഭവപ്പെട്ടു.
യെല്ലോ സോണിലെ എല്ലാവരെയും മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രീൻ സോണിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എയർകണ്ടീഷണർ സംവിധാനങ്ങളിലോ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ലൈനുകളിലോ ഉള്ള തകരാറാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പുകയോ വാതകമോ ആണോ ചോർന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വിദഗ്ധ സംഘം പരിശോധന നടത്തിവരികയാണ്.