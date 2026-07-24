രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകൊടുക്കാൻ എത്ര തന്നു, പി എസ് സി വിഷയം വന്നപ്പോൾ വായിൽ പഴമായിരുന്നോ?, മഞ്ജു വാര്യർക്ക് നേരെ സൈബർ ആക്രമണം
നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചയില് ഡല്ഹിയില് വിദ്യാര്ഥികള് നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ച നടി മഞ്ജു വാര്യര്ക്ക് നേരെ സൈബര് ആക്രമണം. മാനുഷികത ആയിരിക്കണം രാഷ്ട്രീയത്തിനും മുകളില് നില്ക്കേണ്ടതെന്നാണ് മഞ്ജു വാര്യര് സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ വ്യാപകമായ സൈബര് ആക്രമണമാണ് നടിക്കെതിരെ നടക്കുന്നത്.
നമ്മുടെ യുവതലമുറയ്ക്ക് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങള് ചോദിക്കാനും ആശങ്കകള് പങ്കുവെയ്ക്കാനും സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാനും അവകാശമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെവിടെയായാലും പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത കാത്തുസൂക്ഷിച്ചേ പറ്റു. നമ്മുടെ വിദ്യഭ്യാസ പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടണം. മെറിറ്റിനും സത്യസന്ധതയ്ക്കും നീതിക്കും മുന്ഗണന നല്കണം. നമ്മുടെ മക്കള്ക്ക് ഭയമില്ല. അവര്ക്ക് പ്രതീക്ഷയാണ് സമ്മാനിക്കേണ്ടത്. അവരുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കട്ടെ. അവരുടെ സപ്നങ്ങള് സംരക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ. മഞ്ജു വാര്യര് ഫെയ്സ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
കേരളത്തില് കുറെ പി എസ് സി വിദ്യാര്ഥികള് മണ്ണ് വാരി തിന്നപ്പോള് വായില് പഴമായിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യമാണ് മഞ്ജു വാര്യരുടെ കമന്റ് ബോക്സില് നിറയെ ഉള്ളത്. വിദ്യാര്ഥികള് എന്ന ലേബലില് ഗുണ്ടകളും ആക്രമകാരികളുമാണ് ഡല്ഹിയില് കൂടിയിരിക്കുന്നതെന്നും അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാന് സര്ക്കാരിനറിയാമെന്നും ചിലര് പറയുന്നു. ഫണ്ട് ഇപ്പോഴാണോ വന്നതെന്ന ചോദ്യമാണ് ചിലര്ക്കുള്ളത്. പരീക്ഷ ക്രമക്കേട് പുറത്ത് വന്നത് എങ്ങനെയാണ്. സര്ക്കാര് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അറിഞ്ഞോ തുടങ്ങിയും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകൊടുക്കാന് തീവ്രവാദികള് എത്ര തന്നു എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു കമന്റുകള്.
നേരത്തെ സമരത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ച മോഹന്ലാലിന്റെ മകളും നടിയുമായ വിസ്മയയ്ക്ക് നേരെയും രൂക്ഷമായ സൈബര് ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു. സംവിധായകനും നടനുമായ മേജര് രവി വിസ്മയയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയം മനസിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.