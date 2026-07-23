  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Priyadarshini bus rolls backwards while ascending the mountain pass
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (17:33 IST)

ചുരം കയറുന്നതിനിടെ പിന്നിലേക്ക് ഉരുണ്ട് പ്രിയദര്‍ശിനി ബസ്; ഡ്രൈവറുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടല്‍ വന്‍ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കി

'Priyadarshini' bus rolls backwards
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (17:39 IST)
google-news
കോഴിക്കോട്: കുറ്റ്യാടി ചുരം റോഡ് കയറുന്നതിനിടെ അമിതമായി ആളുകളുണ്ടായിരുന്ന 'പ്രിയദര്‍ശിനി' ബസ് പിന്നിലേക്ക് ഉരുണ്ട് ഭിത്തിയിലിടിച്ച് നിന്നതോടെ വന്‍ ദുരന്തം തലനാരിഴയ്ക്ക് ഒഴിവായി. എട്ടാമത്തെ ഹെയര്‍പിന്‍ വളവിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. അപ്പോള്‍ ഏകദേശം 150 യാത്രക്കാര്‍ ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ 11 മണിയോടെ തന്നെ ധാരാളം യാത്രക്കാരുമായി ബസ് മാനന്തവാടിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. നേരത്തെ മാനന്തവാടിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട മറ്റൊരു ബസ് ചുരം പാതയില്‍ തകരാറിലായതിനെത്തുടര്‍ന്ന്, അതിലെ യാത്രക്കാരെ 'പ്രിയദര്‍ശിനി' ബസ്സിലേക്ക് മാറ്റിക്കയറ്റി. ഇതോടെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 150-ആയി ഉയര്‍ന്നു.
 
അമിതഭാരം കയറ്റിയ ബസ് കുത്തനെയുള്ള വഴിയിലൂടെ കയറാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ എട്ടാമത്തെ ഹെയര്‍പിന്‍ വളവില്‍ ബ്രേക്കിംഗ് പവര്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നിലേക്ക് ഉരുളാന്‍ തുടങ്ങി. ഇത് യാത്രക്കാരില്‍ പരിഭ്രാന്തിയും നിലവിളിയും സൃഷ്ടിച്ചു. ഭയാനകമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഡ്രൈവര്‍ പേരാമ്പ്രയിലെ എന്‍.പി. സുധീര്‍ ശാന്തനായി ബസ് പിന്നിലെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയിലേക്ക് കയറ്റി നിര്‍ത്തി ഒരു വലിയ അപകടം ഒഴിവാക്കി.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
മുംബൈയിലും നീറ്റ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ കനക്കുന്നു, ജൂലൈ 23 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 6 വരെ 144 പ്രഖ്യാപിച്ച് പൊലീസ്, വൻ ജാഗ്രത

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയചിലപ്പോഴെല്ലാം സമാധാനം കണ്ടെത്താനായി വഴിമുട്ടിയ ഇടങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും.

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ല

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ലമനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രയോജനകരവും സുരക്ഷിതവും തുല്യവുമായ ഒരു ദിശയില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം. ചടങ്ങില്‍ യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പങ്കെടുത്തു.

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസി

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസിഞായറാഴ്ച എക്സില്‍ ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി ഒരു പോസ്റ്റില്‍ ഈ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചു.

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞു

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞുഎത്തനോള്‍ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സബ്സിഡികള്‍ നല്‍കുന്നതിനും വിതരണ ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമുള്ള നിബന്ധനകള്‍ പരിശോധിക്കും.

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

'ആത്മാർഥതയില്ലാത്ത സമരം'; കോൺഗ്രസിനെ തള്ളി സോനം വാങ്ചുക്കിന്റെ ഭാര്യ

'ആത്മാർഥതയില്ലാത്ത സമരം'; കോൺഗ്രസിനെ തള്ളി സോനം വാങ്ചുക്കിന്റെ ഭാര്യപ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വസതിയിലേക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ സമരത്തെ തള്ളി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക്കിന്റെ ഭാര്യ ഗീതാഞ്ജലി ആങ്‌മോ. കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം ആത്മാർഥതയില്ലാത്തത് ആണെന്ന് ഗീതാഞ്ജലി പറഞ്ഞു.

വിസ്മയയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയം എന്തെന്നറിയില്ല, പഠിച്ചതും വളർന്നതുമൊക്കെ വിയറ്റ്നാമിൽ: മേജർ രവി

വിസ്മയയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയം എന്തെന്നറിയില്ല, പഠിച്ചതും വളർന്നതുമൊക്കെ വിയറ്റ്നാമിൽ: മേജർ രവികോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നീറ്റ് ക്രമക്കേടില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് നടക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ പിന്തുണച്ച വിസ്മയ മോഹന്‍ലാലിന്റെ പ്രവര്‍ത്തി വിവരമില്ലായ്മ മൂലമെന്ന് സംവിധായകന്‍ മേജര്‍ രവി.

5 വർഷത്തിനിടെ 3 തവണ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നു, എന്തിനാണ് ബിജെപി സർക്കാർ ചർച്ച വൈകിക്കുന്നത് : കെ അണ്ണാമലൈ

5 വർഷത്തിനിടെ 3 തവണ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നു, എന്തിനാണ് ബിജെപി സർക്കാർ ചർച്ച വൈകിക്കുന്നത് : കെ അണ്ണാമലൈ. ചോദ്യപേപ്പര്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് ചോരുന്നതാണ് വിദ്യാര്‍ഥികളെ തെരുവില്‍ ഇറക്കിയതെന്നും ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികളെന്നും എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പില്‍ തമിഴ്നാട് ബിജെപിയുടെ മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ കൂടിയായിരുന്ന അണ്ണാമലൈ ചോദിച്ചു.

ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് അമേരിക്ക, ഇറാനിൽ വൻ സ്ഫോടനം: ഇനിയും തുടർന്നാൽ മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളെ ഇരുട്ടിലാക്കുമെന്ന് ഇറാൻ

ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് അമേരിക്ക, ഇറാനിൽ വൻ സ്ഫോടനം: ഇനിയും തുടർന്നാൽ മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളെ ഇരുട്ടിലാക്കുമെന്ന് ഇറാൻഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കില്‍ ഇറാന്‍ ഏതെങ്കിലും കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയാല്‍ ഇറാന്റെ പാലങ്ങളോ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളോ തകര്‍ക്കുമെന്ന് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ആവര്‍ത്തിച്ചു.

നിങ്ങൾ എന്തിന് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു, ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപ് മെട്രോകൾ തുറക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

നിങ്ങൾ എന്തിന് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു, ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപ് മെട്രോകൾ തുറക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്തിനുള്ളില്‍ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകള്‍ തുറക്കാന്‍ നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ താന്‍ നേരിട്ട് ഇടപെടുമെന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കിയത്. വിഷയം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ വ്യക്തിപരമായി ഇടപെടുമെന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കിയത്.