ചുരം കയറുന്നതിനിടെ പിന്നിലേക്ക് ഉരുണ്ട് പ്രിയദര്ശിനി ബസ്; ഡ്രൈവറുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടല് വന് ദുരന്തം ഒഴിവാക്കി
കോഴിക്കോട്: കുറ്റ്യാടി ചുരം റോഡ് കയറുന്നതിനിടെ അമിതമായി ആളുകളുണ്ടായിരുന്ന 'പ്രിയദര്ശിനി' ബസ് പിന്നിലേക്ക് ഉരുണ്ട് ഭിത്തിയിലിടിച്ച് നിന്നതോടെ വന് ദുരന്തം തലനാരിഴയ്ക്ക് ഒഴിവായി. എട്ടാമത്തെ ഹെയര്പിന് വളവിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. അപ്പോള് ഏകദേശം 150 യാത്രക്കാര് ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ 11 മണിയോടെ തന്നെ ധാരാളം യാത്രക്കാരുമായി ബസ് മാനന്തവാടിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. നേരത്തെ മാനന്തവാടിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട മറ്റൊരു ബസ് ചുരം പാതയില് തകരാറിലായതിനെത്തുടര്ന്ന്, അതിലെ യാത്രക്കാരെ 'പ്രിയദര്ശിനി' ബസ്സിലേക്ക് മാറ്റിക്കയറ്റി. ഇതോടെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 150-ആയി ഉയര്ന്നു.
അമിതഭാരം കയറ്റിയ ബസ് കുത്തനെയുള്ള വഴിയിലൂടെ കയറാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ എട്ടാമത്തെ ഹെയര്പിന് വളവില് ബ്രേക്കിംഗ് പവര് നഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നിലേക്ക് ഉരുളാന് തുടങ്ങി. ഇത് യാത്രക്കാരില് പരിഭ്രാന്തിയും നിലവിളിയും സൃഷ്ടിച്ചു. ഭയാനകമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഡ്രൈവര് പേരാമ്പ്രയിലെ എന്.പി. സുധീര് ശാന്തനായി ബസ് പിന്നിലെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയിലേക്ക് കയറ്റി നിര്ത്തി ഒരു വലിയ അപകടം ഒഴിവാക്കി.