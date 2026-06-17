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അപേക്ഷിച്ചിട്ടും വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ച് പ്രൈവറ്റ് ബസുകള്; 'പ്രിയദര്ശിനി'ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധമെന്ന് സംശയം
തൃശൂര്: തൃശൂര് വടക്കാഞ്ചേരി ബസ് സ്റ്റാന്ഡില് നിരവധി സ്കൂള് വിദ്യാര്ത്ഥികളെ ബസില് കയറാന് സ്വകാര്യ ബസ് കണ്ടക്ടര് വിസമ്മതിച്ചതായി പരാതി. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
ബസിന് സമീപം ഒരു കൂട്ടം സ്കൂള് വിദ്യാര്ത്ഥികള് വരിയില് നില്ക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയില് കാണിക്കുന്നത്. എന്നാല് കണ്ടക്ടര് മൂന്ന് വിദ്യാര്ത്ഥികളെ മാത്രമേ ബസില് കയറാന് അനുവദിച്ചുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് പേര്ക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചു.
അതേസമയം മറ്റൊരു സ്കൂളിലെ രണ്ട് വിദ്യാര്ത്ഥികള് ബസില് കയറുന്നത് വീഡിയോയില് കാണാം. നേരത്തെ കാത്തുനിന്നവര്ക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചു. ഒരു വിദ്യാര്ത്ഥി കൈകള് കൂപ്പി അപേക്ഷിക്കുന്നത് കാണാം എന്നാല് കണ്ടക്ടര് തന്റെ നിലപാടില് ഉറച്ചുനില്ക്കുകയും അവരെ ബസില് കയറാന് അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് വിദ്യാര്ത്ഥികള് നിസ്സഹായരായി നില്ക്കുന്നതും വീഡിയോയില് കാണാം.
കെഎസ്ആര്ടിസി ഓര്ഡിനറി ബസുകളില് സ്ത്രീകള്ക്ക് സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിച്ച പ്രിയദര്ശിനി പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് സ്വകാര്യ ബസ് ഓപ്പറേറ്റര്മാര് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സംഭവം. ഈ പദ്ധതി തങ്ങള്ക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകള് അവകാശപ്പെട്ടു.
പദ്ധതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായായിരിക്കാം പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുന്നതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. ചില വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നതിനാല് മുന് തര്ക്കമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണമോ ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്.
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2022-ല് പാര്ട്ടിയിലുണ്ടായ ആദ്യ പിളര്പ്പിന് സമാനമായ സാഹചര്യം വീണ്ടും ആവര്ത്തിക്കാതിരിക്കാന് ശക്തമായ നിയമപോരാട്ടങ്ങള്ക്കും പാര്ട്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. വരും മണിക്കൂറുകളില് മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിലും പാര്ലമെന്റിലും നിര്ണ്ണായകമായ പല നീക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.