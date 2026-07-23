മുംബൈയിലും നീറ്റ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ കനക്കുന്നു, ജൂലൈ 23 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 6 വരെ 144 പ്രഖ്യാപിച്ച് പൊലീസ്, വൻ ജാഗ്രത
നീറ്റ് പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് മുംബൈയില് ഇന്ന് മുതല് 15 ദിവസത്തേക്ക് നിരോധനാജ്ഞ.
നീറ്റ് പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് മുംബൈയില് ഇന്ന് മുതല് 15 ദിവസത്തേക്ക് നിരോധനാജ്ഞ. ഇന്ന് മുതല് ഓഗസ്റ്റ് 6 വരെയാണ് നിരോധനാജ്ഞ. ദില്ലിയിലെ ജന്തര് മന്തറിലും പാര്ലമെന്റിന് പുറത്തുമായി സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തില് നടക്കുന്ന സമരം മറ്റ് നഗരങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചതോടെയാണ് മുംബൈയില് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതേസമയം പാര്ലമെന്റ് മാര്ച്ചില് വിദ്യാര്ഥികളെ മര്ദ്ദിച്ചതില് പ്രതിഷേധിച്ച് വഞ്ചിത് ബഹുജന് അഖാഡി പ്രഖ്യാപിച്ച ഹര്ത്താല് സംസ്ഥാനത്ത് തുടങ്ങി.
144 പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ അഞ്ചോ അതിലധികമോ ആളുകള് പൊതുസ്ഥലങ്ങളില് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതിനും അനുമതിയില്ലാതെ റാലികളോ പ്രകടനങ്ങളോ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും പൂര്ണ്ണ നിരോധനമുണ്ട്.നഗരത്തില് പോസ്റ്ററുകള്, പ്ലക്കാര്ഡുകള്, പ്രകോപനപരമായ ബാനറുകള് എന്നിവ പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നതും പ്രതിഷേധ സമഗ്രികള് കൈവശം വെക്കുന്നതും തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം നീറ്റ് ഉള്പ്പടെയുള്ള മത്സരപരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടിനെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങള് രാജ്യമെങ്ങും കരുത്ത്