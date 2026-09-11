വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം തുടരും; ഒരു പ്രദേശത്ത് രണ്ടില് കൂടുതല് തവണ വൈദ്യുതി മുടങ്ങില്ല, എസ്എംഎസ് അറിയിപ്പ് ലഭിക്കും
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതല് മഴ ലഭിക്കുകയോ താപനില കുറയുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയില്ല. ഉയര്ന്ന വില നല്കാന് തയ്യാറായാല് പോലും വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സമയങ്ങളില് (പീക്ക് അവേഴ്സ്) പവര് എക്സ്ചേഞ്ചില് നിന്ന് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാകണമെന്നില്ല. വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉപഭോക്താക്കളെ മുന്കൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം കെഎസ്ഇബി (KSEB) ഇപ്പോള് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രണങ്ങള് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പുകള് എസ്എംഎസ് (SMS) വഴി മൊബൈല് ഫോണുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കും.
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് നടത്തിയ പരീക്ഷണഘട്ടം വിജയകരമായതിനെത്തുടര്ന്ന് ഇന്ന് മുതല് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഈ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കും. ഒരു പ്രദേശത്ത് വൈദ്യുതി വിതരണം രണ്ടിലധികം തവണ തടസ്സപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് കെഎസ്ഇബി മാനേജ്മെന്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസുകള്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.സംസ്ഥാന ലോഡ് ഡിസ്പാച്ച് സെന്റര് 600 മെഗാവാട്ട് വരെ വൈദ്യുതി ക്ഷാമം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തില് ആ കുറവ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള സമയക്രമം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഡി.എം.എസ് (DMS) സോഫ്റ്റ്വെയറും ഒരു മൊബൈല് ആപ്പും വഴിയാകും മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം പ്രവര്ത്തിക്കുക. ഫീഡറുകളെയും സബ്സ്റ്റേഷനുകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും നിയന്ത്രണ സമയങ്ങള് നിശ്ചയിക്കുക. വിവരങ്ങള് എത്രയും വേഗം ഉപഭോക്താക്കളില് എത്തിക്കുന്നതിനായി, ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷന് ഓഫീസുകളില് നിന്ന് എസ്.എം.എസ് (SMS) വഴിയുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകള് നല്കുന്നതാണ്.