അടിമപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസൈന്; മെറ്റ, ടിക്ടോക്ക്, യൂട്യൂബ് എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ഡിജിറ്റല് അവകാശ സംഘടന കേസ് നല്കി
ഉപയോക്താക്കളെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില് നിരന്തരം മുഴുകിയിരിക്കാന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചറുകള് രൂപകല്പ്പന ചെയ്തുവെന്നാരോപിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക്, ഇന്സ്റ്റാഗ്രാം, ടിക്ടോക്ക്, യൂട്യൂബ് എന്നിവയ്ക്കെതിരെ പോര്ച്ചുഗീസ് ഡിജിറ്റല് അവകാശ സംഘടനയായ 'ഡി3' (D3) കേസുകള് ഫയല് ചെയ്തതായി വ്യാഴാഴ്ച അറിയിച്ചു. ഉപയോക്താക്കളെ അടിമപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള രൂപകല്പ്പനയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളില് നേരത്തെ ഫയല് ചെയ്ത കേസുകളുടെ തുടര്ച്ചയായാണ് വരുന്നത്.
യൂട്യൂബിന്റെ ഉടമസ്ഥരായ ആല്ഫബെറ്റിന്റെ ഗൂഗിള് (Alphabet's Google) വക്താവ് പറഞ്ഞത് ആളുകള്ക്ക് കൂടുതല് സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യകരവുമായ അനുഭവം നല്കുക എന്നത് എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ കാതലായ ഭാഗമാണ് എന്നാണ്. ഉപയോക്താക്കളെ അവരുടെ കാഴ്ചാ ശീലങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കാന് സഹായിക്കുന്നതിനായി രൂപകല്പ്പന ചെയ്ത 'ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്' (വിശ്രമവേള), ഉറങ്ങാനുള്ള സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്മ്മപ്പെടുത്തലുകള് (bedtime reminders) തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ഇതിനായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഫേസ്ബുക്ക്, ഇന്സ്റ്റാഗ്രാം എന്നിവയുടെ ഉടമസ്ഥരായ മെറ്റ, ടിക്ടോക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥരായ ബൈറ്റ്ഡാന്സ് എന്നിവര് റോയിട്ടേഴ്സിന്റെ പ്രതികരണ അഭ്യര്ത്ഥനകളോട് ഉടന് പ്രതികരിച്ചില്ല. ഏപ്രിലിനും മെയ് മാസത്തിനുമിടയില് 'ആന്ഡേഴ്സണ് ടാക്സ് & ലീഗല് ഐബീരിയ' എന്ന നിയമസ്ഥാപനം ലിസ്ബണിലെ സിവില് കോടതിയില് ഫയല് ചെയ്യുകയും, കോടതിയുടെ വേനല്ക്കാല അവധിക്ക് ശേഷം ഇപ്പോള് മാത്രം പുറത്തുവരികയും ചെയ്ത ഈ നിയമനടപടി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാക്കാനും ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് സുരക്ഷിതമായ അനുഭവം ഉറപ്പാക്കാന് അവരെ നിര്ബന്ധിതരാക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി D3 അറിയിച്ചു.