കേരളത്തിലെ 17.85 ലക്ഷം റേഷന് കാര്ഡ് ഉടമകള്ക്ക് അടുത്ത മാസം മുതല് ഭക്ഷ്യധാന്യം ലഭിക്കുന്നത് നിലച്ചേക്കാം; കര്ശന നടപടിക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിര്ദ്ദേശം
തിരുവനന്തപുരം: തുടര്ച്ചയായി ആറുമാസമായി റേഷന് കടകളില് നിന്ന് ഭക്ഷ്യധാന്യം വാങ്ങാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ റേഷന് കാര്ഡുകള് താല്ക്കാലികമായി മരവിപ്പിക്കാന് കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃകാര്യ-ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണ മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കി. കേരളത്തില് ശരാശരി 17.65 ലക്ഷം പേര് തങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ റേഷന് വിഹിതം കൈപ്പറ്റുന്നില്ല. ഇത്തരത്തില് റേഷന് വാങ്ങാത്തവരെ (നിഷ്ക്രിയരായ അല്ലെങ്കില് 'സൈലന്റ്' കാര്ഡ് ഉടമകളെ) കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള് ഉടന് ശക്തമാക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. റേഷന് ആനുകൂല്യങ്ങള് തടസ്സമില്ലാതെ ലഭിക്കുന്നതിന് ഉപഭോക്താക്കള് അടിയന്തരമായി ഇ-കെവൈസി (e-KYC) പൂര്ത്തിയാക്കണമെന്ന് നിര്ദ്ദേശമുണ്ട്.
ആയുഷ്മാന് ഭാരത് പോലുള്ള സര്ക്കാര് പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങള് ലഭിക്കുന്നതിനായി മാത്രം റേഷന് കാര്ഡ് എടുക്കുകയും എന്നാല് റേഷന് വാങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് ഈ നടപടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള്ക്ക് പ്രത്യേക നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. തുടര്ച്ചയായി ആറുമാസമായി റേഷന് വാങ്ങാത്തവരുടെ കാര്ഡുകള് താല്ക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചാല് ഒക്ടോബര് 1 മുതല് റേഷന് കടകളില് നിന്ന് സൗജന്യമായോ സബ്സിഡി നിരക്കിലോ ഉള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള് ലഭിക്കില്ല. എങ്കിലും ഈ ഘട്ടത്തില് റേഷന് കാര്ഡുകള് ശാശ്വതമായി റദ്ദാക്കില്ല. അവ താല്ക്കാലികമായി മരവിപ്പിക്കുകയും റേഷന് കടകള് വഴിയുള്ള സേവനങ്ങള് നിര്ത്തിവയ്ക്കുകയും മാത്രമാണ് ചെയ്യുക. റേഷന് കാര്ഡുകള് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യാജ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഒഴിവാക്കാന് സര്ക്കാര് ശ്രമിക്കുന്നതിനാല് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില് ആവശ്യമായ ഇ-കെവൈസി (e-KYC) നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കില് കാര്ഡുകള് ശാശ്വതമായി റദ്ദാക്കപ്പെട്ടേക്കാം.
കേരളത്തില് മഞ്ഞ, പിങ്ക് കാര്ഡ് ഉടമകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള മുന്ഗണനാ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഭൂരിഭാഗം ഗുണഭോക്താക്കളും നിര്ബന്ധിത പരിശോധനാ നടപടികള് ഇതിനകം പൂര്ത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. റേഷന് കാര്ഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ-കെവൈസി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികള് ഇനിയും പൂര്ത്തിയാക്കാനുള്ളവര്ക്ക് നേരിട്ട് റേഷന് കടകള് വഴി അവ പൂര്ത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്.