ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം, 30 വർഷത്തേക്ക് അധികാരത്തിലെത്താൻ കോൺഗ്രസിനാവില്ല: അമിത് ഷാ
രാഹുല് ഗാന്ധിക്കോ കോണ്ഗ്രസിനോ വരുന്ന 30 വര്ഷക്കാലത്തേക്ക് അധികാരത്തിലെത്താനാകില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ബിജെപി പ്രവര്ത്തകരും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത് ജനങ്ങള്ക്കിടയിലാണ്. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങള് മനസിലാക്കി പരിഹരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. രാഹുല് ഗാന്ധിക്കും കോണ്ഗ്രസിനും തിരെഞ്ഞെടുപ്പുകള് വിജയിക്കണമെങ്കില് അവര് ജനങ്ങള്ക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങള് മനസിലാക്കണമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ഡല്ഹിയില് 8,941 കോടിയുടെ യമുന പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതികള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അമിത് ഷാ.
കോണ്ഗ്രസ് അധികാരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില് ജനങ്ങള്ക്കായി പദ്ധതികള് നടപ്പാക്കണം. ഇല്ലെങ്കില് രാഷ്ട്രീയമണ്ഡലത്തില് നിന്ന് കോണ്ഗ്രസ് അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. അതേസമയം മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അമിത് ഷാ പരിഹസിച്ചു. പ്രക്ഷോഭങ്ങള് കൊണ്ട് ഒരു നേട്ടവും ലഭിക്കാന് പോകുന്നില്ലെന്നും വരുന്ന 30 വര്ഷം ബിജെപി തന്നെ അധികാരത്തില് തുടരുമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. കോണ്ഗ്രസ് ഡല്ഹിയില് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നാണെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ALSO READ: ഭരണമാറ്റം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, ദേശീയ പതാക ഉയർത്താൻ അനുമതി വേണ്ട: നേഹ ബോറ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ