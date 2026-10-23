ലോക് ഭവനിൽ മാംസാഹാരം വേണ്ടെന്ന് പുതിയ ഗവർണർ, തീട്ടൂരം അല്പം കടന്ന് പോയെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ, രൂക്ഷവിമർശനം
ലോക് ഭവനില് മാംസാഹാരം പാകം ചെയ്യരുതെന്ന് കേരള ഗവര്ണര് ഓം പ്രകാശ് മാഥൂറിന്റെ അറിയിപ്പിന് പിന്നാലെ രൂക്ഷവിമര്ശനവുമായി എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാല്. ഇനി മുതല് എല്ലാവരും വെജിറ്റേറിയനാകണമെന്ന തിട്ടൂരം കടന്ന കയ്യായിപോയെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാല് ഫെയ്സ്ബുക്കില് കുറിച്ചു. കേരളം സമ്മിശ്ര ഭക്ഷണ സംസ്കാരമുള്ള നാടാണെന്നും ഭക്ഷണത്തിന് ആര് വിലക്കേര്പ്പെടുത്താന് ശ്രമിച്ചാലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് പോസ്റ്റില് കെസി വേണുഗോപാല് പറയുന്നു.
കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വായിക്കാം
കേരളാ ഗവര്ണറായി ഓംപ്രകാശ് മാഥൂര് ചുമതലയേറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.
ഇന്നുമുതല് മുതല് ലോക്ഭവന്റെ അടുക്കളയില് മാംസമോ മത്സ്യമോ പാചകം ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ഗവര്ണര് സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കും മുന്പേ നല്കിയിരിക്കുന്ന നിര്ദേശം. ചുമതലയേറ്റെടുക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകള്ക്ക് മുന്പേ, കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാഹചര്യം പോലും മനസ്സിലാക്കും മുന്പേ, ഞാനിവിടെ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് മുതല്ക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇനിമുതല് വെജിറ്റേറിയനാകണം എന്ന തീട്ടൂരം കടന്ന കൈയായിപ്പോയി.
സമ്മിശ്രമായ ഭക്ഷണ സംസ്കാരമുള്ള നാടാണ് കേരളം. തീരദേശ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തില് മത്സ്യസമ്പത്ത് ആവോളമുണ്ട് താനും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വെജിറ്റേറിയനായും നോണ് വെജിറ്റേറിയനായും ഓരോ മനുഷ്യനും ഇവിടെ തുടര്ന്നുപോരാം. മലയാളി ശീലിച്ച ഭക്ഷണരീതിക്ക് വിലക്കേര്പ്പെടുത്താനോ ഇനിമുതല് എന്ത് കഴിക്കണമെന്ന നിര്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കാനോ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാല് അത് അംഗീകരിക്കാന് കഴിയുന്നതല്ല. ഭക്ഷണത്തില്പ്പോലും കടന്നുകയറി മലയാളിയുടെ തനതായ ജീവിതരീതികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന അന്ത്യശാസനങ്ങള് ഭരണഘടന ഉറപ്പുനല്കുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനത്തില്ക്കുറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല.
എന്ത് കഴിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഭരണഘടന നല്കുന്ന അവകാശം സംരക്ഷിക്കാന് ബാധ്യതപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്റെ ഭക്ഷണ രീതി തന്നെ മറ്റുള്ളവര് പിന്തുടരണമെന്ന് നിര്ബന്ധം പിടിക്കുന്നത്. തന്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം കവര്ന്നെടുക്കുകയാണ് നിയുക്ത ഗവര്ണര് ചെയ്യുന്നത്.
കാലങ്ങളായി കവര്ന്നെടുക്കലെന്ന അജണ്ട പിന്തുടരുന്ന സംഘപരിവാറിന്റെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ താത്പര്യങ്ങളുടെ തുടര്ച്ചയാണിത്. വോട്ട് കവര്ന്നെടുത്ത് പൗരന്റെ ജനാധിപത്യ അവകാശത്തിന്റെ കടയ്ക്കല് കത്തി വെച്ചവര് തന്നെ ഇപ്പോള് നമ്മളില് നിന്ന് ഭക്ഷണ സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടി കവര്ന്നെടുക്കാന് ഒരുങ്ങുകയാണ്.
സംഘപരിവാറിന്റെ കാവി അജണ്ട കേരളത്തില് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമാണിത്. വെജിറ്റേറിയനായ ഗവര്ണറുടെ ഭക്ഷണക്രമം അദ്ദേഹം അതേപടി തന്നെ തുടരുന്നതില് ഒരുതരത്തിലുള്ള തടസ്സവും ഉണ്ടാകാന് പാടില്ല. എന്നാല്, മലയാളികള് കൂടി ജീവനക്കാരായുള്ള ലോക്ഭവന്റെ അടുക്കള, തന്റെ പ്രത്യേക താത്പര്യത്തോട് കൂടി മാത്രമേ പ്രവര്ത്തിക്കാന് പാടുള്ളൂവെന്ന നിര്ദേശമടങ്ങിയ നിയന്ത്രണം അംഗീകരിക്കാന് കഴിയുന്നതല്ല.
ബി.ജെ.പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില്, ആളുകള് ഭക്ഷണത്തിന്റെയും ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെയും പേരില് കൊല്ലപ്പെടുന്ന നിലയുണ്ടായത് പകല് പോലെ നമ്മുടെ കണ്വെട്ടത്തുണ്ട്. ദാദ്രി അടക്കമുള്ളവ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേല്പ്പിച്ച മുറിവ് ഇന്നുമിവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തെ മുന്നിര്ത്തി ഇങ്ങനെ പലയിടങ്ങളിലും സംഘപരിവാര് നടത്തുന്ന തീവ്രവര്ഗീയപ്രചരണവും അപരവിദ്വേഷ പ്രകടനവും അതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൂടിയാണ് കടക്കുന്നത്. സംഘപരിവാര് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ നയങ്ങള് ലോക്ഭവനില് നിന്ന് ഓരോ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും, ക്രമേണ അതൊരു ആധിപത്യമായി മാറി നമ്മുടെ സ്വാഭാവികത നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നതില് സംശയമില്ല.
ഭക്ഷണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും അവകാശമാണ്. അതിന് തടയിടുന്ന പ്രവൃത്തിയില് നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ ഗവര്ണര് പിന്മാറണം. ഇഷ്ടമുള്ളത് പാചകം ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമുള്ളത് കഴിക്കാനും കഴിയുന്ന അവകാശങ്ങള്ക്ക് ഭരണഘടന നല്കുന്ന പരിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട പദവിയില്ക്കൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഗവര്ണര്ക്ക് ഓര്മ വേണം.