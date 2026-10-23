തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാർ പറഞ്ഞിട്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടിയില്ല, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ച കത്ത് പുറത്ത്
സീനിയര് ഡെപ്യൂട്ടി ഇലക്ഷന് കമ്മീഷണര് മനീഷ് ഗാര്ഗിനെതിരെ 2 ഇലക്ഷന് കമ്മീഷണര്മാര് നല്കിയ പരാതികളില് നടപടിയെടുക്കാന് ക്യാബിനെറ്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് വിസമ്മതിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ട്. 2 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്മാര് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാന് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല.വ്യക്തിഗത പരാതികളാണ് ഇതെന്നാണ് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റിന്റെ വിശദീകരണം.
ജൂലൈ 29നായിരുന്നു മനീഷ് ഗാര്ഗിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ആശങ്കയറിയിച്ച് ഇലക്ഷന് കമ്മീഷണര്മാരായ സുഖ്ബീര് സന്ധുവും വിവേക് ജോഷിയും ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ടിവി സോമനാഥന് വെവ്വേറെ കത്തുകള് നല്കിയിരുന്നു. കത്ത് ലഭിച്ചെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് അനുചിതവും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തിലുള്ള ഇടപെടലായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുമെന്നുമാണ് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റിന്റെ വിശദീകരണം. വിവരാവകാശ പ്രവര്ത്തകനായ കമാന്ഡര് ലോകേഷ് കെ ബത്ര സമര്പ്പിച്ച ആര്ടിഐ അപേക്ഷയിലാണ് മറുപടി.
മനീഷ് ഗാര്ഗിന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വിഭാഗത്തിന്റെ അധിക ചുമതല ലഭിച്ച് മണിക്കൂറുകള്ക്കകം തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായി ചര്ച്ച ചെയ്യാതെ പുതിയ ജോലി വിഭജന ഉത്തരവ് ഇറക്കിയെന്നാണ് തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്മാരുടെ പരാതി.