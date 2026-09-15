സിപിഎമ്മിൽ അഴിച്ചുപണി, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നു: പി ജയരാജനെയടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തും
സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാന് തീരുമാനം. 3 പേരെ പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തികൊണ്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പുനസംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. പി ജയരാജന്, വി ശിവന്കുട്ടി, എം ബി രാജേഷ് എന്നിവരെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റില് ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതാണ് പാര്ട്ടി പരിഗണിക്കുന്നത്.
അതേസമയം നിലവിലുള്ളവരില് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പി കെ ശ്രീമതി, തോമസ് ഐസക്, ടി പി രാമകൃഷ്ണന് എന്നിവരെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയേറ്റില് നിന്നും ഒഴിവാക്കി. കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായതിനാല് ഇവര്ക്ക് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയേറ്റിലും പങ്കെടുക്കാം. പി രാജീവിനെ എല്ഡിഎഫ് കണ്വീനറാക്കി നിയോഗിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.