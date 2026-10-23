അരുണാചൽ അതിർത്തിയിൽ ചൈനീസ് സൈന്യവുമായി തർക്കം തുടരുന്നു; സ്ഥിരീകരിച്ച് ഐ.ടി.ബി.പി: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൗനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ്
അരുണാചല് പ്രദേശ് അതിര്ത്തിയിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയില് ചൈനീസ് സൈന്യവുമായി പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും സംഘര്ഷാവസ്ഥ നിലനില്ക്കുന്നതായി ഇന്ഡോ-തൈബറ്റന് ബോര്ഡര് പോലീസ് (ITBP) ഡയറക്ടര് ജനറല് ശത്രുജീത് കപൂര്. സമീപമാസങ്ങളില് ഇന്ത്യന് അതിര്ത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ ചൈനീസ് സാന്നിധ്യം വര്ധിക്കുന്നതായി കോണ്ഗ്രസ് കുറച്ച് നാളായി വാദങ്ങള് ഉയര്ത്തിയിരുന്നു. ഇത് ശരിവെയ്ക്കുന്നതാണ് ഐടിബിപി തലവന്റെ തുറന്നുപറച്ചില്.
ഐ.ടി.ബി.പി തലവന്റെ തുറന്നുപറച്ചിലിന് പിന്നാലെ, വിഷയത്തില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെയും മൗനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കോണ്ഗ്രസ് നിശിത വിമര്ശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. ലഡാക്കിന് സമാനമായ സാഹചര്യമാണെന്നും സര്ക്കാര് വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നും ജയറാം രമേശ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
This is HUGE. And Deeply Worrying “China’s PLA is far ahead of us. We won’t be able to face them.” -ITBP DG And for the last 12 years, Modi ji was busy feeding the nation crocodile tales about his 56-inch chest. https://t.co/WhraM5RTlB— Krishna Yadav (@Control_Krishna) October 23, 2026
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലായി അരുണാചല് അതിര്ത്തിയില് പല സ്ഥലങ്ങളിലും സംഘര്ഷം നിലനില്ക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്.എല്ലാ അതിര്ത്തി യൂണിറ്റുകളിലും ഡ്രോണ് പ്ലാറ്റൂണുകള് സജ്ജമാക്കിയെന്നും ഗാല്വാന് മോഡല് സംഘര്ഷങ്ങള് നേരിടാന് പ്രത്യേക പരിശീലന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയെന്നും ഭൂഗര്ഭ ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചര് നിര്മിച്ച് വരികയാണെന്നും ശത്രുജീത്ത് കപൂര് പറഞ്ഞു. ഐടിബിപി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആദരിക്കുന്ന വാര്ഷിക ചടങ്ങിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്ശം.
ഐ.ടി.ബി.പി ഡയറക്ടര് ജനറലിന്റെ പരാമര്ശത്തിന് പിന്നാലെയാണ് വിഷയത്തിലെ കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ മൗനത്തെ വിമര്ശിച്ച് കോണ്ഗ്രസ് രംഗത്ത് വന്നത്.പ്രധാനമന്ത്രി കൊടുത്ത ക്ലീന് ചിറ്റാണ് പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമെന്നും കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയില് പീപ്പിള്സ് പാര്ട്ടി ഓഫ് അരുണാചല് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില് അതിര്ത്തിയില് ചൈനീസ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വര്ധിച്ചുവരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല് ബിജെപി ഈ വാദങ്ങള് തള്ളികളഞ്ഞിരുന്നു.
ലഡാക്കിന് സമാനമായി അരുണാചലിലും പരമ്പരാഗത പട്രോളിംഗ് പോയിന്റുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് പ്രദേശവാസികള് ആരോപിക്കുന്നതായി കോണ്ഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല് ചൈനീസ് അധിനിവേശം നിലവിലില്ലെന്നും വിഷയത്തില് കോണ്ഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം കലര്ത്തുകയാണെന്നുമാണ് ബിജെപിയുടെ വിമര്ശനം.