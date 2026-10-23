രൺബീർ കപൂറിനെയും ബിഷ്ണോയ് സംഘം ലക്ഷ്യമിട്ടു, വസതിയിലടക്കം നിരീക്ഷണം നടത്തി
ബോളിവുഡ് താരമായ ടൈഗര് ഷ്രോഫിന്റെ കാറിന് നേരെയുണ്ടായ വെടിവെയ്പ്പ് ബോളിവുഡ് സിനിമാലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ലോറന്സ് ബിഷ്ണോയ് ഗ്യാങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തപ്പോള് സല്മാന് ഖാനുമായി സഹകരിക്കുന്നവര്ക്ക് ഇതൊരു താക്കീതാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പും അധോലോക സംഘം നല്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ടൈഗര് ഷ്രോഫിനെ മാത്രമല്ല രണ്ബീര് സിങ്ങിനെയും അക്രമിസംഘം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.
മുംബൈയിലെത്തിയ പ്രതികള് ആദ്യം സല്മാന് ഖാനെ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. എന്നാല് സല്മാന് ഖാന്റെ വസതിക്ക് പുറത്ത് പോലീസ് കാവല് ശക്തമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ ആ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു. ടൈഗര് ഷ്രോഫ് ഞായറാഴ്ചകളില് ജുഹുവിലെ ഫുട്ബോള് ഗ്രൗണ്ടിലെത്താറുണ്ടെന്നും അവിടെ സുരക്ഷ കുറവാണെന്നും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില് നിന്ന് മനസിലാക്കിയാണ് പ്രതികള് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നാണ് പോലീസ് അന്വേഷണത്തില് വ്യക്തമാവുന്നത്. ലോറന്സ് ബിഷ്ണോയ് സംഘത്തിലെ അനീഷ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ നിര്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു ആക്രമണമെന്ന് മുംബൈ ക്രൈബ്രാഞ്ച് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയില് നിന്ന് പിടികൂടിയ റെഹാന് എന്ന സുകു, റിതിക് കുര്മി എന്ന റോഷന്, ഫൂല് സിങ് എന്നീ പ്രതികളെ ഒക്ടോബര് 31 വരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില് റിമാന്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില് നിന്നും ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച മോട്ടോര് സൈക്കിളിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികള് രണ്ബീര് കപൂറിനെയും ലക്ഷ്യം വെച്ചെന്ന് വ്യക്തമായത്. രണ്ബീറിന്റെ ബാന്ദ്രയിലെ വസതിയിലും സംഘം നിരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു.