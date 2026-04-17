WEBDUNIA|
Last Modified വെള്ളി, 17 ഏപ്രില് 2026 (11:25 IST)
തിരുവനന്തപുരം: മെഡിക്കല്, ഡെന്റല് കോളേജുകളിലെ അധ്യാപകരുടെ മോശം പെരുമാറ്റം തടയുന്നതിനും വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കെതിരായ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പീഡനങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുമായി കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ സര്വകലാശാല അധ്യാപകര്ക്കായി പെരുമാറ്റച്ചട്ടം അവതരിപ്പിക്കാന് ഒരുങ്ങുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നേരിട്ട് ചേരുന്നവരോട് സൗഹാര്ദ്ദപരവും സംവേദനക്ഷമതയുള്ളതുമായ രീതിയില് പെരുമാറാന് അധ്യാപകരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് സര്വകലാശാല പുറപ്പെടുവിക്കും.
വിദ്യാര്ത്ഥികള് മാനസിക സമ്മര്ദ്ദം നേരിടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. വിദ്യാര്ത്ഥികളോട് കരുതലുള്ള സമീപനം സര്വകലാശാല ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് വൈസ് ചാന്സലര് ഡോ. മോഹനന് കുന്നുമ്മേല് കേരള കൗമുദിയോട് പറഞ്ഞു. ജാതി, നിറം, മതം, മാതാപിതാക്കളുടെ തൊഴില്, സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് അധ്യാപകര്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കും.
നിയമങ്ങള് ലംഘിക്കുന്നവര്ക്കെതിരെ പിരിച്ചുവിടല് ഉള്പ്പെടെയുള്ള കര്ശന നടപടികള് സ്വീകരിക്കും. കണ്ണൂരിലെ ഒരു ഡെന്റല് കോളേജിലെ അധ്യാപകരുടെ പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ നിതിന് രാജിന്റെ മരണത്തെ തുടര്ന്നാണ് ഈ നീക്കം. എല്ലാ വിദ്യാര്ത്ഥികളെയും തുല്യമായി പരിഗണിക്കുന്നതിന് ഊന്നല് നല്കിക്കൊണ്ട് സര്വകലാശാല അധ്യാപകര്ക്കായി പരിശീലന സെഷനുകളും നടത്തും. അനാവശ്യമായി വിദ്യാര്ത്ഥികളെ വിളിച്ചുവരുത്തുകയോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ അപമാനിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് അധ്യാപകരോട് നിര്ദ്ദേശിക്കും.
ഇന്റേണല് മാര്ക്കുകള് വിദ്യാര്ത്ഥികളെ ഭയപ്പെടുത്താന് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിക്കണമെന്നും
നിയമലംഘനങ്ങള്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും നിര്ദ്ദേശം നല്കും.