സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 9 ഒക്ടോബര് 2025 (16:31 IST)
ഇന്ത്യ-യുകെ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ധത്തിന് വലിയ പ്രോത്സാഹനമായി യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലെ ഒമ്പത് സര്വകലാശാലകള് ഉടന് തന്നെ ഇന്ത്യയില് കാമ്പസുകള് തുറക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു. യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി കെയര് സ്റ്റാര്മറുടെ സന്ദര്ശന വേളയിലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിനെത്തുടര്ന്ന് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങള് കൂടുതല് ശക്തമായതായി മോദി പറഞ്ഞു.
സതാംപ്ടണ് സര്വകലാശാലയുടെ ഗുരുഗ്രാം കാമ്പസ് ഇതിനകം തന്നെ തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്നും വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ആദ്യ ബാച്ച് ചേര്ന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയില് കാമ്പസുകള് തുറക്കുന്ന യുകെ സര്വകലാശാലകളുടെ പട്ടിക:
സതാംപ്ടണ് സര്വകലാശാല - ഗുരുഗ്രാം (ഇതിനകം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാണ്)
ലിവര്പൂള് സര്വകലാശാല - ബാംഗ്ലൂര്
യോര്ക്ക് സര്വകലാശാല - മുംബൈ
അബര്ഡീന് സര്വകലാശാല - മുംബൈ
ബ്രിസ്റ്റോള് സര്വകലാശാല - മുംബൈ
മറ്റ് സര്വകലാശാലകളുടെ പേരുകള് ഉടന് പരസ്യമാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.