സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 28 മാര്ച്ച് 2026 (15:03 IST)
അടൂര്: ട്യൂഷന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഇരട്ട എല്കെജി വിദ്യാര്ത്ഥികളെ തെരുവ് നായ ആക്രമിച്ചു. സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് രണ്ട് പേര്ക്കും ആക്രമണത്തില് പരിക്കേറ്റു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടികളെ കോട്ടയം മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരന്തലിലെ തെങ്ങുവിള സ്വദേശികളായ വിവേക്, വിവേകി എന്നീ ഇരട്ടകളുടെ മുഖത്തും കൈകളിലും കടിയേറ്റിട്ടുണ്ട്.
ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 5 മണിയോടെ കൊടുമണിലെ ഒരു ട്യൂഷന് സെന്ററില് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സംഭവം. ആക്രമണത്തില് സുജ, ഷിജു എന്നീ രണ്ട് പേര്ക്കും കടിയേറ്റു. സുജയുടെ ഇടതുകൈയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റു, ഷിജുവിന്റെ മുഖത്തും കടിയേറ്റു. പിന്നീട് നാട്ടുകാര് തെരുവ് നായയെ അടിച്ചുകൊന്നു.