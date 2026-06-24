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പി.രാജീവ് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനത്തേക്ക്
കൺവീനർ സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ ടി.പി.രാമകൃഷ്ണൻ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു
ടി.പി.രാമകൃഷ്ണൻ എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നു. മുൻ മന്ത്രിയും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ പി.രാജീവ് പുതിയ എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ആയേക്കും. ഇതു സംബന്ധിച്ച് സിപിഎമ്മിൽ ആലോചനകൾ നടക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
കൺവീനർ സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ ടി.പി.രാമകൃഷ്ണൻ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു. രാജീവ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനം നൽകാൻ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നത്.
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വാണിയപ്പാറ സെമിത്തേരിയിലെ ദുരൂഹത: ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി ഇന്ന് കല്ലറ തുറക്കും
കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായി തുടരുന്ന ഒരു നിഗൂഢതയുടെ ചുരുളഴിയാന് വാണിയപ്പാറയിലെ കല്ലറ ഇന്ന് തുറക്കും. അയ്യന്കുന്ന് പഞ്ചായത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാണിയപ്പാറയിലെ ഇന്ഫന്റ് ജീസസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിലെ 38-ാം നമ്പര് കല്ലറ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി തുറക്കാന് തലശ്ശേരി റവന്യൂ ഡിവിഷണല് ഓഫീസര് (ആര്ഡിഒ) അനുമതി നല്കി. പരിശോധനയില് ആര്ഡിഒ ഉള്പ്പെടെയുള്ള റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫോറന്സിക് വിദഗ്ധരും പങ്കെടുക്കും.