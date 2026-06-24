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  4. Suresh Gopi's announced aid not received
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 24 June 2026 (18:18 IST)

സുരേഷ് ഗോപി പ്രഖ്യാപിച്ച സഹായം ലഭിച്ചില്ല; കടുവയുടെ മുഖംമൂടി ധരിച്ച് എല്‍ഡിഎഫ് കൗണ്‍സിലര്‍മാരുടെ പ്രതിഷേധം

Suresh Gopi
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (18:18 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (21:03 IST)
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തൃശൂര്‍: കഴിഞ്ഞ പുലിക്കളി ഉത്സവത്തിന് കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ച ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതില്‍ കാലതാമസം നേരിട്ടതില്‍ തൃശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തില്‍ ഇടതുപക്ഷ കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ വ്യത്യസ്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. പ്രതിഷേധ സൂചകമായി കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ കടുവ മുഖംമൂടി ധരിച്ചാണ് യോഗത്തില്‍ എത്തിയത്. കേന്ദ്ര ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിനിടെ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ചൂടേറിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായി.
 
പുലികളിയില്‍ പങ്കെടുത്ത ഓരോ ടീമിനും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം ലഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഫണ്ട് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. കാലതാമസത്തിനുള്ള കാരണം വിശദീകരിക്കണമെന്ന് എല്‍ഡിഎഫ് കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ധനസഹായം വൈകിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തൃശൂരിന്റെ സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകത്തെ അവഗണിക്കുകയാണെന്ന് അവര്‍ ആരോപിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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