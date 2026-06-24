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വാണിയപ്പാറ സെമിത്തേരിയിലെ ദുരൂഹത: ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി ഇന്ന് കല്ലറ തുറക്കും
ഇരിട്ടി: കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായി തുടരുന്ന ഒരു നിഗൂഢതയുടെ ചുരുളഴിയാന് വാണിയപ്പാറയിലെ കല്ലറ ഇന്ന് തുറക്കും. അയ്യന്കുന്ന് പഞ്ചായത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാണിയപ്പാറയിലെ ഇന്ഫന്റ് ജീസസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിലെ 38-ാം നമ്പര് കല്ലറ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി തുറക്കാന് തലശ്ശേരി റവന്യൂ ഡിവിഷണല് ഓഫീസര് (ആര്ഡിഒ) അനുമതി നല്കി. പരിശോധനയില് ആര്ഡിഒ ഉള്പ്പെടെയുള്ള റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫോറന്സിക് വിദഗ്ധരും പങ്കെടുക്കും. പ്ലാസ്റ്റിക് പായയില് പൊതിഞ്ഞ നിലയില് കണ്ടെത്തിയ സംശയാസ്പദമായ ഒരു വസ്തു മനുഷ്യാവശിഷ്ടമാണോയെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനായാണ് ശവക്കുഴി തുറക്കുന്നത്. അത് ഒരു മൃതദേഹമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചാല് ഇന്ക്വസ്റ്റും മറ്റ് നിയമ നടപടിക്രമങ്ങളും നടത്തും. തിരിച്ചറിയല് രേഖകള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഡിഎന്എ പരിശോധനയും നടത്തും.
ജൂണ് 13 ന് മറ്റൊരാളെ സംസ്കരിക്കാന് കുഴിമാടം തുറന്നപ്പോഴാണ് ദുരൂഹത വെളിച്ചത്തുവന്നത്. കല്ലറയ്ക്കുള്ളില് ഒരു ശവപ്പെട്ടിയും പ്ലാസ്റ്റിക് പായയില് പൊതിഞ്ഞ നിലയില് മൃതദേഹത്തിന് സമാനമായ മറ്റൊരു വസ്തുവും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. 2006-ല് മരിച്ച റോസാമ്മ, 2015-ല് മരിച്ച ജെയ്സണ് കുംബൂക്കല് എന്നിവരെ മാത്രമാണ് അവിടെ അടക്കം ചെയ്തിരുന്നത്. മൂന്നാമതൊരു വസ്തു അവിടെ എങ്ങനെ വന്നു എന്നത് സംശയമുയര്ത്തി. സംഭവം ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടതിനെത്തുടര്ന്ന് പള്ളി അധികൃതര് പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. ക്രിസ്തീയ ആചാരപ്രകാരം മൃതദേഹങ്ങള് പ്ലാസ്റ്റിക് പായയില് പൊതിഞ്ഞ് അടക്കം ചെയ്യാറില്ല. 2015-ല് ജെയ്സണ് കുംബൂക്കലിനെ ശവപ്പെട്ടിയിലാണ് അടക്കം ചെയ്തതെന്നും അതിനുമുമ്പ് കല്ലറ വൃത്തിയാക്കി മണലും വെള്ളത്തുണിയും വിരിച്ച് ഒരുക്കിയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കള് പറഞ്ഞു. അന്ന് അവിടെ മൂന്നാമതൊരു വസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി. കരിക്കോട്ടക്കരി പോലീസ് കേസില് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. റൂറല് സ്പെഷ്യല് ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി കെ.ഇ. പ്രേമചന്ദ്രന്, പേരാവൂര് ഡിവൈഎസ്പി മോഹനചന്ദ്രന്, കരിക്കോട്ടക്കരി ഇന്സ്പെക്ടര് എന്. പ്രശാന്ത്, പള്ളി അധികൃതര് എന്നിവര് തമ്മിലുള്ള ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശേഷമാണ് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്താന് തീരുമാനിച്ചത്.
കാണാതായ സിജോ സ്കറിയയുമായി ഈ വസ്തുവിന് ബന്ധമുണ്ടാകാം എന്ന സാധ്യത കൂടുതല് സംശയങ്ങള്ക്കിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് വിലങ്ങാട് സ്വദേശിയായ സിജോയെ കാണാതായിട്ട് 12 വര്ഷമായി. 2014-ല് വനിയപ്പാറയിലുള്ള ഭാര്യവീട്ടില് നിന്ന് കടയില് പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ സിജോ പിന്നീട് തിരിച്ചെത്തിയില്ല. പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രദേശത്തുനിന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാതായത് എന്നതിനാല് ബന്ധുക്കള് സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് കണ്ടെത്തിയ അവശിഷ്ടങ്ങള് തന്റെ ഭര്ത്താവിന്റേതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് സിജോയുടെ ഭാര്യ നിഖില പറഞ്ഞു. അതേസമയം സംശയങ്ങള് ദൂരീകരിക്കുന്നതിനായി ആ ശവക്കുഴി തുറന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് നിഖിലയും സിജോയുടെ സഹോദരന് ബിനോയിയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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വാണിയപ്പാറ സെമിത്തേരിയിലെ ദുരൂഹത: ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി ഇന്ന് കല്ലറ തുറക്കും
കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായി തുടരുന്ന ഒരു നിഗൂഢതയുടെ ചുരുളഴിയാന് വാണിയപ്പാറയിലെ കല്ലറ ഇന്ന് തുറക്കും. അയ്യന്കുന്ന് പഞ്ചായത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാണിയപ്പാറയിലെ ഇന്ഫന്റ് ജീസസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിലെ 38-ാം നമ്പര് കല്ലറ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി തുറക്കാന് തലശ്ശേരി റവന്യൂ ഡിവിഷണല് ഓഫീസര് (ആര്ഡിഒ) അനുമതി നല്കി. പരിശോധനയില് ആര്ഡിഒ ഉള്പ്പെടെയുള്ള റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫോറന്സിക് വിദഗ്ധരും പങ്കെടുക്കും.