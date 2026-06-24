  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Mystery at Vaniyappara Cemetery
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 24 June 2026 (09:52 IST)

വാണിയപ്പാറ സെമിത്തേരിയിലെ ദുരൂഹത: ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി ഇന്ന് കല്ലറ തുറക്കും

police
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (09:52 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (09:55 IST)
google-news
ഇരിട്ടി: കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായി തുടരുന്ന ഒരു നിഗൂഢതയുടെ ചുരുളഴിയാന്‍ വാണിയപ്പാറയിലെ കല്ലറ ഇന്ന് തുറക്കും. അയ്യന്‍കുന്ന് പഞ്ചായത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാണിയപ്പാറയിലെ ഇന്‍ഫന്റ് ജീസസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിലെ 38-ാം നമ്പര്‍ കല്ലറ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി തുറക്കാന്‍ തലശ്ശേരി റവന്യൂ ഡിവിഷണല്‍ ഓഫീസര്‍ (ആര്‍ഡിഒ) അനുമതി നല്‍കി. പരിശോധനയില്‍ ആര്‍ഡിഒ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫോറന്‍സിക് വിദഗ്ധരും പങ്കെടുക്കും. പ്ലാസ്റ്റിക് പായയില്‍ പൊതിഞ്ഞ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ സംശയാസ്പദമായ ഒരു വസ്തു മനുഷ്യാവശിഷ്ടമാണോയെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനായാണ് ശവക്കുഴി തുറക്കുന്നത്. അത് ഒരു മൃതദേഹമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചാല്‍ ഇന്‍ക്വസ്റ്റും മറ്റ് നിയമ നടപടിക്രമങ്ങളും നടത്തും. തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഡിഎന്‍എ പരിശോധനയും നടത്തും.
 
ജൂണ്‍ 13 ന് മറ്റൊരാളെ സംസ്‌കരിക്കാന്‍ കുഴിമാടം തുറന്നപ്പോഴാണ് ദുരൂഹത വെളിച്ചത്തുവന്നത്. കല്ലറയ്ക്കുള്ളില്‍ ഒരു ശവപ്പെട്ടിയും പ്ലാസ്റ്റിക് പായയില്‍ പൊതിഞ്ഞ നിലയില്‍ മൃതദേഹത്തിന് സമാനമായ മറ്റൊരു വസ്തുവും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. 2006-ല്‍ മരിച്ച റോസാമ്മ, 2015-ല്‍ മരിച്ച ജെയ്സണ്‍ കുംബൂക്കല്‍ എന്നിവരെ മാത്രമാണ് അവിടെ അടക്കം ചെയ്തിരുന്നത്. മൂന്നാമതൊരു വസ്തു അവിടെ എങ്ങനെ വന്നു എന്നത് സംശയമുയര്‍ത്തി. സംഭവം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പള്ളി അധികൃതര്‍ പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. ക്രിസ്തീയ ആചാരപ്രകാരം മൃതദേഹങ്ങള്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് പായയില്‍ പൊതിഞ്ഞ് അടക്കം ചെയ്യാറില്ല. 2015-ല്‍ ജെയ്സണ്‍ കുംബൂക്കലിനെ ശവപ്പെട്ടിയിലാണ് അടക്കം ചെയ്തതെന്നും അതിനുമുമ്പ് കല്ലറ വൃത്തിയാക്കി മണലും വെള്ളത്തുണിയും വിരിച്ച് ഒരുക്കിയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കള്‍ പറഞ്ഞു. അന്ന് അവിടെ മൂന്നാമതൊരു വസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. കരിക്കോട്ടക്കരി പോലീസ് കേസില്‍ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. റൂറല്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി കെ.ഇ. പ്രേമചന്ദ്രന്‍, പേരാവൂര്‍ ഡിവൈഎസ്പി മോഹനചന്ദ്രന്‍, കരിക്കോട്ടക്കരി ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ എന്‍. പ്രശാന്ത്, പള്ളി അധികൃതര്‍ എന്നിവര്‍ തമ്മിലുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.
 
കാണാതായ സിജോ സ്‌കറിയയുമായി ഈ വസ്തുവിന് ബന്ധമുണ്ടാകാം എന്ന സാധ്യത കൂടുതല്‍ സംശയങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് വിലങ്ങാട് സ്വദേശിയായ സിജോയെ കാണാതായിട്ട് 12 വര്‍ഷമായി. 2014-ല്‍ വനിയപ്പാറയിലുള്ള ഭാര്യവീട്ടില്‍ നിന്ന് കടയില്‍ പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ സിജോ പിന്നീട് തിരിച്ചെത്തിയില്ല. പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രദേശത്തുനിന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാതായത് എന്നതിനാല്‍ ബന്ധുക്കള്‍ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ കണ്ടെത്തിയ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ തന്റെ ഭര്‍ത്താവിന്റേതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് സിജോയുടെ ഭാര്യ നിഖില പറഞ്ഞു. അതേസമയം സംശയങ്ങള്‍ ദൂരീകരിക്കുന്നതിനായി ആ ശവക്കുഴി തുറന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് നിഖിലയും സിജോയുടെ സഹോദരന്‍ ബിനോയിയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നുമുതൽ

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നുമുതൽജൂലൈ മൂന്നിനകം പെൻഷൻ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 12 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഖത്തര്‍ അമീറില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍ കോള്‍

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 12 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഖത്തര്‍ അമീറില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍ കോള്‍ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഖത്തറിലെ അമീര്‍ തമീം ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍ താനിയില്‍ നിന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു ഫോണ്‍ കോള്‍ ലഭിച്ചു. എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

അയോധ്യക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് : തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് നിൽക്കെ ബിജെപിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി, സംഘപരിവാറിനുള്ളിലും ഭിന്നത

അയോധ്യക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് : തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് നിൽക്കെ ബിജെപിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി, സംഘപരിവാറിനുള്ളിലും ഭിന്നതദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വേരോട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ ബിജെപി ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിച്ച വികാരം ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി എന്ന ആശയമായിരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുകകഴിഞ്ഞദിവസം സ്‌കൂളിലെ തന്നെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ആം ആദ്മി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ വേട്ടയാടിയപ്പോൾ അതിനൊപ്പം കൂടിയവരാണ് കോൺഗ്രസ്

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്, മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കിടെ കുറഞ്ഞത് 8,000 രൂപ

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്, മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കിടെ കുറഞ്ഞത് 8,000 രൂപഗ്രാമിന് ആനുപാതികമായി 25 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 13,230 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന്റെ നിലവിലെ വില. മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കിടെ 8000 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

വാണിയപ്പാറ സെമിത്തേരിയിലെ ദുരൂഹത: ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി ഇന്ന് കല്ലറ തുറക്കും

വാണിയപ്പാറ സെമിത്തേരിയിലെ ദുരൂഹത: ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി ഇന്ന് കല്ലറ തുറക്കുംകഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായി തുടരുന്ന ഒരു നിഗൂഢതയുടെ ചുരുളഴിയാന്‍ വാണിയപ്പാറയിലെ കല്ലറ ഇന്ന് തുറക്കും. അയ്യന്‍കുന്ന് പഞ്ചായത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാണിയപ്പാറയിലെ ഇന്‍ഫന്റ് ജീസസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിലെ 38-ാം നമ്പര്‍ കല്ലറ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി തുറക്കാന്‍ തലശ്ശേരി റവന്യൂ ഡിവിഷണല്‍ ഓഫീസര്‍ (ആര്‍ഡിഒ) അനുമതി നല്‍കി. പരിശോധനയില്‍ ആര്‍ഡിഒ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫോറന്‍സിക് വിദഗ്ധരും പങ്കെടുക്കും.

Shigella Alert: ഷിഗെല്ലയിൽ വിറച്ച് കേരളം, 15 പുതിയ കേസുകൾ; കൂടുതൽ പേർ കോഴിക്കോട്

Shigella Alert: ഷിഗെല്ലയിൽ വിറച്ച് കേരളം, 15 പുതിയ കേസുകൾ; കൂടുതൽ പേർ കോഴിക്കോട്Shigella Alert: ഷിഗെല്ല ഭീതിയിൽ കേരളം. 15 പുതിയ കേസുകളാണ് ഇന്നലെ മാത്രം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് കൂടുതൽ രോഗവ്യാപനം.

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നുമുതൽ

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നുമുതൽസംസ്ഥാനത്ത് ജൂൺ മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നുമുതൽ. വിവിധ ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളിലെ പെൻഷനും ഇന്നുമുതൽ നൽകും. രണ്ടിനുമായി 1,080 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി.

അന്തര്‍സംസ്ഥാന മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിനെതിരെ സംയുക്ത പോരാട്ടം ശക്തമാക്കും: കര്‍ണാടക, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ക്ക് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി കത്തയച്ചു

അന്തര്‍സംസ്ഥാന മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിനെതിരെ സംയുക്ത പോരാട്ടം ശക്തമാക്കും: കര്‍ണാടക, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ക്ക് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി കത്തയച്ചുഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി ഇന്റലിജന്‍സ് അധിഷ്ഠിതമായ നിയമനടപടികള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരുടെ സാമ്പത്തിക ശൃംഖലകള്‍ തകര്‍ക്കുകയും അനധികൃത സമ്പാദ്യങ്ങള്‍ കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.