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'ഖനനം അനുവദിക്കില്ല, യുഡിഎഫ് വന്നാൽ നിർത്തും'; വീണ്ടും ചർച്ചയായി സതീശന്റെ നിലപാട് മാറ്റം
കരിമണൽ ഖനന വിരുദ്ധ ഏകോപന സമിതി സതീശനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്
മറ്റൊരു സുപ്രധാന വിഷയത്തിൽ കൂടി നിലപാട് മാറ്റി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ കരിമണൽ ഖനനം നിർത്തുമെന്നായിരുന്നു സതീശൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ബജറ്റിൽ തന്നെ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കു കരിമണൽ ഖനനത്തിനുള്ള വാതിൽ സതീശൻ തുറന്നിട്ടു.
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് നടത്തിയ 'പുതുയുഗയാത്ര'യ്ക്കിടെ സതീശൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ, ' നമ്മൾ അതിനെതിരായി സമരം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ അപ്പോൾ നിർത്തും. ആലപ്പുഴയുടെ പാരിസ്ഥിതികമായ തകർച്ചയ്ക്കു ആക്കം കൂട്ടിയ സംഭവമാണ് ഖനനം. ഒരുകാരണവശാലും നമ്മൾ അത് അനുവദിക്കില്ല. അത് ക്ലിയർ ആയ സ്റ്റാൻഡാണ്, അതിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല,'
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സതീശൻ അധികാരത്തിലെത്തി ആദ്യ ബജറ്റിൽ തന്നെ വൻകിട കോർപറേറ്റുകൾക്കായി സമുദ്രതീരം, ധാതുമണൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിൽ പൂർണ സ്വകാര്യനിക്ഷേപം അനുവദിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കരിമണൽ ഖനന വിരുദ്ധ ഏകോപന സമിതി സതീശനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഖനനം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് തന്നതാണ്, ഇപ്പോൾ വാക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് സതീശനെന്ന് സമിതി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ശക്തമായ സമരമുണ്ടാകുമെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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വാണിയപ്പാറ സെമിത്തേരിയിലെ ദുരൂഹത: ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി ഇന്ന് കല്ലറ തുറക്കും
കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായി തുടരുന്ന ഒരു നിഗൂഢതയുടെ ചുരുളഴിയാന് വാണിയപ്പാറയിലെ കല്ലറ ഇന്ന് തുറക്കും. അയ്യന്കുന്ന് പഞ്ചായത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാണിയപ്പാറയിലെ ഇന്ഫന്റ് ജീസസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിലെ 38-ാം നമ്പര് കല്ലറ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി തുറക്കാന് തലശ്ശേരി റവന്യൂ ഡിവിഷണല് ഓഫീസര് (ആര്ഡിഒ) അനുമതി നല്കി. പരിശോധനയില് ആര്ഡിഒ ഉള്പ്പെടെയുള്ള റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫോറന്സിക് വിദഗ്ധരും പങ്കെടുക്കും.