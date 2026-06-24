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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Wednesday, 24 June 2026 (15:45 IST)

'ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നാമത്തിൽ'; കോൺഗ്രസ് അംഗത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയും അസാധു

തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ ബിജെപി കൗൺസിലർമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നേരത്തെ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു

In the name of Oommen Chandy oath Taking
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (15:45 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (17:13 IST)
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പാലക്കാട് കോൺഗ്രസ് അംഗത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. ചട്ടംലംഘിച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനാലാണ് നടപടി. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പേരിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത വടക്കഞ്ചേരി പന്നിയങ്കര 21-ാം വാർഡ് മെമ്പർ സുനിൽ ചുവറ്റുപാടത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയാണ് ഹൈക്കോടതി അസാധുവാക്കിയത്. 
 
'ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നാമത്തിൽ' എന്നുപറഞ്ഞായിരുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ. മറ്റൊരു വാർഡ് മെമ്പറാണ് ഇതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. 
 
തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ ബിജെപി കൗൺസിലർമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നേരത്തെ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് പല ദൈവങ്ങളുടെയും ബലിദാനികളുടെയും ഭാരതാംബയുടെയും പേരിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത 20 കൗൺസിലർമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയാണ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയത്. 
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