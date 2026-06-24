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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 24 June 2026 (20:05 IST)

ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ പേരില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഹൈക്കോടതി അസാധുവാക്കി

High Court invalidates oath
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (20:05 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (21:07 IST)
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കൊച്ചി: മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ പേരില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത വാക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ കേരള ഹൈക്കോടതി അസാധുവാക്കി. പാലക്കാട് വാക്കഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം സുനില്‍ ചുവാട്ടുപാടത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ കോടതി റദ്ദാക്കി. സുനില്‍ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ പേരില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിനെതിരെ ലഭിച്ച പരാതിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോള്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവങ്ങളുടെ പേരില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനിലെ 20 അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കോടതിയുടെ നടപടി.
 
തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനിലെ 20 ബിജെപി കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ നാല് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണമെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഈ വിഷയത്തില്‍ സിപിഎം കൗണ്‍സിലര്‍ എസ് പി ദീപക് കോടതിയെ സമീപിച്ചു. എതിര്‍ അംഗങ്ങള്‍ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില്‍ നിയമപരമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണമെന്നും അതുവരെ കൗണ്‍സിലില്‍ നിന്ന് അവരെ വിലക്കണമെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മേയര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അവര്‍ വോട്ട് ചെയ്തതും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. 
 
അയ്യപ്പന്‍, കാവിലമ്മ, ആറ്റുകാലമ്മ, ഭാരതാംബ, ശ്രീപത്മനാഭന്‍, ഗുരുദേവന്‍, രക്തസാക്ഷികള്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ നാമത്തിലാണ് ബിജെപി കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ഇത് കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ടിലെ സെക്ഷന്‍ 143 ന്റെ ലംഘനമാണെന്ന് ദീപക്കിന്റെ ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു. നിയമപ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞയോ സത്യപ്രതിജ്ഞയോ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ.
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ശ്രീനു എസ്
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