ജയിലുകളില് തിരക്ക്; തിരുവനന്തപുരത്ത് നാലാമത്തെ സെന്ട്രല് ജയില് നിര്മ്മിക്കും
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകളിലെ കടുത്ത തിരക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നാലാമത്തെ സെന്ട്രല് ജയില് സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ സംസ്ഥാന ജയില് വകുപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നെടുങ്കല്ത്തേരി എന്ന സ്ഥലത്താണ് പുതിയ ജയില് നിര്മ്മിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലെ ജയില് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വിപുലീകരണത്തില് നിര്ണ്ണായകമായ ഈ പുതിയ ജയിലിന്റെ നിര്മ്മാണം ഓണം ആഘോഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം സെപ്റ്റംബറില് ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തടവുകാരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന നിരന്തരമായ വര്ദ്ധനവ് കണക്കിലെടുത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകളുടെ ഉള്ക്കൊള്ളല് ശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനും ജയില് ഭരണം മെച്ചപ്പെടുത്താനുമാണ് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
നിലവില് കേരളത്തിലെ ജയിലുകളില് അനുവദനീയമായ ശേഷിയേക്കാള് കൂടുതല് തടവുകാര് കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് ജയില് നടത്തിപ്പിനും തടവുകാരുടെ ക്ഷേമത്തിനും വലിയ വെല്ലുവിളികള് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. നിര്ദ്ദിഷ്ട സെന്ട്രല് ജയില് നിലവിലുള്ള ജയിലുകളിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം മെച്ചപ്പെട്ട താമസ-സുരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങള് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.