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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 22 July 2026 (20:20 IST)

തെരുവ് നായ്ക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ കര്‍മ്മപദ്ധതി; വളര്‍ത്തുനായ്ക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഉടമകളില്‍ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കും

Supreme Court stray dogs verdict,Stray dogs vaccination sterilisation India,Supreme Court dog bite cases India,Animal Birth Control rules India,സുപ്രീംകോടതി തെരുവ് നായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ,നായ വാക്സിനേഷൻ നിർദ്ദേശം,stray dogs feeding നിരോധനം,ഡൽഹി NCR stray do
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (20:57 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: തെരുവുനായ ശല്യം നേരിടുന്നതിനായി കേരള സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ കര്‍മ്മപദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നു. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിധിയില്‍ പ്രശ്‌നബാധിത പ്രദേശങ്ങള്‍ (ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകള്‍) കണ്ടെത്തലും വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കര്‍ശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. നിര്‍ദ്ദിഷ്ട നടപടികള്‍ പ്രകാരം രോഗം ബാധിച്ചതോ അവശരായതോ ആയ നായ്ക്കളെ തെരുവുകളില്‍ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഉടമകള്‍ പിഴ നല്‍കേണ്ടിവരും. 
 
വളര്‍ത്തുനായ്ക്കള്‍ക്കെല്ലാം ലൈസന്‍സ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ട ബാധ്യതയും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകും. നായ്ക്കളുടെ പ്രജനനം, വില്‍പ്പന, പ്രജനന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വാക്‌സിനേഷന്‍ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പുതിയ ചട്ടങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിയിടുന്നു. ഈ നടപടികള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഫണ്ട് വകയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
 
ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തെരുവുനായ്ക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങള്‍ (ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകള്‍) കണ്ടെത്തി ഉചിതമായ നിയന്ത്രണ നടപടികള്‍ നടപ്പിലാക്കും. സുപ്രീം കോടതിയുടെ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പ്രകാരം അനുവദനീയമായ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ദയാവധം  നടപ്പിലാക്കുന്നതും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടും. വളര്‍ത്തുനായ്ക്കള്‍, തെരുവുനായ്ക്കള്‍, തെരുവുനായ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള നടപടികള്‍, പൊതുജന അവബോധം, അടിയന്തര പ്രതികരണം എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രധാന മേഖലകളായി ഈ കര്‍മ്മപദ്ധതിയെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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