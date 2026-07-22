സിജെപിയെ പിന്തുണച്ച രഞ്ജിനി ഹരിദാസിനെ അധിക്ഷേപിച്ച് ജനം ടിവി മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ
സിജെപി പ്രക്ഷോഭത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് രഞ്ജിനി ഡൽഹിയിലെ സമരവേദിയിൽ എത്തിയിരുന്നു
സിജെപി പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾക്കു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച അവതാരക രഞ്ജിനി ഹരിദാസിനെ അധിക്ഷേപിച്ച് ബിജെപി അനുകൂല മാധ്യമമായ ജനം ടിവിയിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ അനിൽ നമ്പ്യാർ. ജനം ടിവിയിലെ കോർഡിനേറ്റിങ് എഡിറ്ററാണ് ഇയാൾ.
' ഇതുവരെ പട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച ഈ ജീവിതം ഇനി പാറ്റകൾക്കായി സമർപ്പിക്കുകയാണ്' എന്നാണ് രഞ്ജിനിയുടെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് ഇയാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അധിക്ഷേപം.
സിജെപി പ്രക്ഷോഭത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് രഞ്ജിനി ഡൽഹിയിലെ സമരവേദിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാന വിഷയമാണെന്നും അതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിയുള്ള സമരമായതിനാലാണ് സിജെപിയുടെ പ്രക്ഷോഭത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്നും രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് പറഞ്ഞു. വാങ്ചുക്കിനെ സമര വേദിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയത് കണ്ട് സഹിച്ചില്ല. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നയാളെ ഏറെ അനാദരവോടെയാണ് കൊണ്ടുപോയത്. യൂണിഫോം പോലും ഇടാത്ത ആളുകൾ വെള്ളത്തുണിയിൽ മൃതദേഹം കൊണ്ടു പോകും പോലയാണ് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയതെന്ന് രഞ്ജിനി പറഞ്ഞു.