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  4. Kerala BJP election fund controversy intensifies with new allegations
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 22 July 2026 (19:20 IST)

17 ചാക്കുകളില്‍ പണം; 25 കോടി രൂപ വകമാറ്റി: പുതിയ ആരോപണങ്ങളോടെ കേരള ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ട് വിവാദം ശക്തമാകുന്നു

CM pinarayi vijayan, rajeev chandrasekhar, Kerala News
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (20:17 IST)
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തൃശ്ശൂര്‍: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലയളവില്‍ തൃശ്ശൂരിലെ പാര്‍ട്ടി ജില്ലാ ഓഫീസിലെത്തിച്ച ഏകദേശം 25 കോടി രൂപയുടെ കണക്കില്‍പ്പെടാത്ത പണം മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ വകമാറ്റി എന്ന മുന്‍ ഭാരവാഹിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെത്തുടര്‍ന്ന് കേരള ബിജെപിയില്‍ പുതിയ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. 2025 നവംബര്‍ മുതല്‍ 2026 ജൂലൈ 14 വരെ ബിജെപി തൃശൂര്‍ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസില്‍ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച പി. അക്ഷയ് ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് ഈ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചത്. തമിഴ്നാട് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള വാഹനത്തിലാണ് പണം എത്തിയതെന്നും 17 ചാക്കുകളിലായാണ് അത് കൊണ്ടുപോയതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
 
ബിജെപി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലെ രണ്ടാം നിലയിലും ഗാന്ധിനഗറിലെ ഒരു വീട്ടിലുമായാണ് ഈ പണം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് അക്ഷയ് പറഞ്ഞു. പാര്‍ട്ടിക്ക് ലഭിച്ച ഔദ്യോഗിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പണമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പണം ജില്ലാ ഓഫീസില്‍ എത്തിയെന്ന് അക്ഷയ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയോ ട്രഷററോ അല്ല പണം കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പകരം സംഘടനാ സെക്രട്ടറി കെ.പി. സുരേഷ്, മുരളി കോലങ്ങാട്ട്, മുരളിയുടെ ഡ്രൈവര്‍ രാജേഷ് എന്നിവരായിരുന്നു പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നത്. 
 
ആരോപിക്കപ്പെട്ട പണമിടപാടിനെക്കുറിച്ച് കെ.പി. സുരേഷ്, മുരളി കോലങ്ങാട്ട്, ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ.കെ. അനീഷ് കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് കൃത്യമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നെന്ന് അക്ഷയ് ആരോപിച്ചു. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് തന്നെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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