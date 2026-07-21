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ഡൽഹിയിലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കു ഐക്യദാർഢ്യം; 23 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിദ്യാർഥികൾ അണിനിരക്കുന്നു
CJP Protest Manaveeyam
സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾക്കു ഐക്യദാർഢ്യവുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് വിദ്യാർഥികൾ അണിനിരക്കുന്നു. ജൂലൈ 23 ന് രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് മാനവീയം വീഥിയിൽ ആണ് പ്രതിഷേധ സംഗമം.
'ശബ്ദമുയർത്തൂ, നീതിക്കായി അണിചേരൂ' എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായാണ് സിജെപിക്ക് പിന്തുണയുമായി നൂറുകണക്കിനു ആളുകൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് അണിചേരുക. ഒരുകൂട്ടം വിദ്യാർഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
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എൽഡിഎഫ് പ്രമേയം പാസായി; പാലാ നഗരസഭയിൽ യുഡിഎഫ് തമ്മിലടിയിൽ ദിയ ബിനു പുറത്ത്
പാലാ നഗരസഭയിലെ യുഡിഎഫ് തമ്മിലടിയെ തുടർന്ന് ദിയ ബിനുവിന് അധ്യക്ഷസ്ഥാനം നഷ്ടമായി. എൽഡിഎഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസായതോടെയാണ് യുഡിഎഫ് നഗരസഭ അധ്യക്ഷയ്ക്കു അധികാരം നഷ്ടമായത്. യുഡിഎഫ് സഖ്യത്തിലെ വിപ്പ് ലംഘിച്ച് വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത നാല് കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർമാരും സ്വതന്ത്രയായി ജയിച്ച വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ മായാ രാഹുലും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിക്കുകയായിരുന്നു.