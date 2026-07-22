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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Wednesday, 22 July 2026 (19:19 IST)

അവർക്കു പറയാനുള്ളത് കേൾക്കുക ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം; സിജെപി സമരത്തെ അനുകൂലിച്ച് ആസിഫ് അലി

നടൻ ദുൽഖർ സൽമാനും വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധത്തെ അനുകൂലിച്ച് രംഗത്തെത്തി

Asif Ali Supports CJP Protest
Written By: WEBDUNIA
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (19:23 IST)
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കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സമരത്തെ പിന്തുണച്ച് നടൻ ആസിഫ് അലി. വിദ്യാർഥികൾക്കു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച നടൻ അവർക്കൊപ്പം അണിചേരേണ്ടത് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ കടമയാണെന്നും പറഞ്ഞു. 
 
' ഡൽഹിയിലും രാജ്യത്തുടനീളവും സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികളും യുവജനങ്ങളും ഈ നാടിന്റെ ഭാവിവാഗ്ദാനങ്ങൾ കൂടിയാണ്. അവർക്കു പറയാനുള്ളത് കേൾക്കുക എന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അവർക്കൊപ്പം അണിചേരേണ്ടത് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ കടമയും. വിദ്യാർഥികൾക്കു ഐക്യദാർഢ്യം - ആസിഫ് അലി കുറിച്ചു. 
 
നടൻ ദുൽഖർ സൽമാനും വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധത്തെ അനുകൂലിച്ച് രംഗത്തെത്തി. വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനമാണ്. യുവതലമുറ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കണമെന്ന് ദുൽഖർ പറഞ്ഞു. 
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