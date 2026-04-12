ഞായര്‍, 12 ഏപ്രില്‍ 2026
എൽഡിഎഫ് 90 ൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടി വീണ്ടും ഭരണത്തിലെത്തും: എം.വി.ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ

സമീപകാലത്തൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ പാർട്ടി സഖാക്കൾ വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങി മാധ്യമങ്ങളുടെ കുപ്രചരണങ്ങളെ അടക്കം പ്രതിരോധിച്ചു

MV Govindan Master - CPIM
രേണുക വേണു| Last Modified ഞായര്‍, 12 ഏപ്രില്‍ 2026 (16:02 IST)

സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണത്തുടർച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ. എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ തുടരണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാട് പൊതുവെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടെന്നും പാർട്ടി സെക്രട്ടറി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

സമീപകാലത്തൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ പാർട്ടി സഖാക്കൾ വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങി മാധ്യമങ്ങളുടെ കുപ്രചരണങ്ങളെ അടക്കം പ്രതിരോധിച്ചു. സംഘടനാപരമായി നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചു. വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായ വർധനവ് ഉണ്ടെന്ന തരത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രചരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണം ഒരു വിഭാഗത്തിനു മാത്രമായി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.


