ആറ്റിങ്ങലില്‍ അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച 500 ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകള്‍ സിവില്‍ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തു

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ഞായര്, 12 ഏപ്രില് 2026 (10:33 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റിങ്ങലിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ഗ്യാസ് ഏജന്സിയില് അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 500 ഓളം വാണിജ്യ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകള് സിവില് സപ്ലൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ശനിയാഴ്ച പിടിച്ചെടുത്തു. പാചകവാതകം അനധികൃതമായി വില്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നടത്തിയ പരിശോധനയില് വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിലുള്ള വാണിജ്യ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകള് ഏജന്സിയില് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു.
' ഈ സിലിണ്ടറുകളില് ഭൂരിഭാഗവും നിയമവിരുദ്ധമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. എണ്ണക്കമ്പനികളില് നിന്നാണ് സിലിണ്ടറുകള് ലഭിച്ചതെന്ന് സ്വകാര്യ ഏജന്സി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും അത് സാധ്യമല്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു.
വിശദമായ റിപ്പോര്ട്ട് ജില്ലാ കളക്ടര്ക്ക് നല്കുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികള്ക്ക് അവരുടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം നോട്ടീസ് നല്കുമെന്നും അവരുടെ വാദം കേട്ട ശേഷം ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു.