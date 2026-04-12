ഞായര്‍, 12 ഏപ്രില്‍ 2026
നേതാക്കളെ ഒതുക്കി ഇഷ്ടക്കാര്‍ക്ക് സീറ്റ് നല്‍കി: സണ്ണി ജോസഫിനെതിരെ ആരോപണവുമായി ഡിസിസി മുന്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി

Sunny Joseph and VD Satheesan
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ഞായര്‍, 12 ഏപ്രില്‍ 2026 (12:04 IST)
നേതാക്കളെ ഒതുക്കി ഇഷ്ടക്കാര്‍ക്ക് സീറ്റ് നല്‍കിയെന്ന് സണ്ണി ജോസഫിനെതിരെ ആരോപണവുമായി ഡിസിസി മുന്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി തോമസ് വര്‍ഗീസ്. പേരാവൂര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ വളര്‍ന്നുവരുന്ന ഒട്ടേറെ നേതാക്കളെ സണ്ണി ജോസഫ് ഒതുക്കിയെന്ന് തോമസ് വര്‍ഗീസ് പറഞ്ഞു. പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.

തന്റെ അവസാന മത്സരമാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് 2021 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സണ്ണി ജോസഫ് വോട്ട് നേടിയതെന്നും എന്നിട്ടും ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നും ആരോപിച്ചു. കൂടാതെ സണ്ണി ജോസഫ് കുടുംബത്തില്‍ നിന്ന് 9 പേര്‍ക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സഹകരണ ബാങ്കില്‍ ജോലി വാങ്ങിക്കൊടുത്തു എന്നും കെപിസിസിക്ക് പരാതി നല്‍കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ആരോപിച്ചു.


