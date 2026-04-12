സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ഞായര്, 12 ഏപ്രില് 2026 (13:19 IST)
തിരുവനന്തപുരം: കവടിയാര് കൊട്ടാരത്തിലെ ആഭരണ മോഷണത്തില് നിര്ണായക തെളിവുകള് കണ്ടെത്തിയതായി പോലീസ്. കൊട്ടാരത്തിനുള്ളില് നിന്നുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ കുറ്റകൃത്യം നടന്നതെന്ന് ഇപ്പോള് സംശയിക്കുന്നു.രാജകുടുംബാംഗങ്ങള്, ജീവനക്കാര്, സ്ഥിരം സന്ദര്ശകര് എന്നിവരില് നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘം മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മോഷണം നടന്നതായി സംശയിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊട്ടാരം സന്ദര്ശിച്ചവരെയും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരിസരത്ത് പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്ന യൂട്യൂബര്മാരില് നിന്ന് പോലും പോലീസ് മൊഴിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കന്റോണ്മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്.
ഏകദേശം 2 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന പുരാതന ആഭരണങ്ങള് മോഷ്ടിച്ചതാണ് കേസില് ഉള്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തെത്തുടര്ന്ന് ബാക്കിയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കള് പോലീസിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി. കൊട്ടാരത്തിന്റെ രൂപരേഖയെക്കുറിച്ച് പ്രതികള്ക്ക് വിശദമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നതായി പോലീസ് കരുതുന്നു. രണ്ടാം നിലയിലെ ഒരു കിടപ്പുമുറിയിലെ ഇരുമ്പ് അലമാരയ്ക്കുള്ളിലെ ലോക്കറില് നിന്നാണ് ആഭരണങ്ങള് എടുത്തത്. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സിസിടിവി കവറേജും ഉള്ള ഒരു കൊട്ടാരത്തില് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാള്ക്ക് മോഷണം നടത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറയുന്നു.
ഫോറന്സിക് തെളിവുകളുടെ അഭാവം പുരോഗതിയെ കാര്യമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് സൂചിപ്പിച്ചു. കൊട്ടാരത്തില് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില് നിര്ബന്ധിതമായി പ്രവേശിച്ചതിന്റെയോ വിരലടയാളങ്ങളുടെയോ ലക്ഷണങ്ങള് കണ്ടെത്തിയില്ല. പൂര്ണ്ണ വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കുന്നതിലെ വെല്ലുവിളികളും പോലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചില വശങ്ങളില് പൂര്ണ്ണ സഹകരണത്തിന്റെ അഭാവം അന്വേഷണത്തിന്റെ വേഗതയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.