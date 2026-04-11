ശനി, 11 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

കണ്ണൂരില്‍ ഡെന്റല്‍ കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയുടെ മരണം: ജാതിയുടെയും പേരില്‍ അധിക്ഷേപം നേരിട്ടു, എച്ച്ഒഡിയെയും പ്രൊഫസറെയും സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 11 ഏപ്രില്‍ 2026 (19:15 IST)
കണ്ണൂര്‍: കണ്ണൂരില്‍ കോളേജ് കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്ന് ചാടി മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ രണ്ട് അധ്യാപകരെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. കണ്ണൂര്‍ അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെന്റല്‍ കോളേജിലെ ഒന്നാം വര്‍ഷ ബിഡിഎസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയും തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയുമായ ആര്‍എല്‍ നിതിന്‍ രാജ് (23) ആണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ ഡെന്റല്‍ അനാട്ടമി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. എം. കെ. റാമിനെയും അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ഡോ. സംഗീതയെയും സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു.

ചര്‍മ്മത്തിന്റെ നിറം, ജാതി, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്നിവയുടെ പേരില്‍ അധ്യാപകരില്‍ നിന്ന് നിതിന്‍ നിരന്തരം പീഡനം നേരിട്ടതായി ബന്ധുക്കള്‍ ആരോപിച്ചു. ഇത് നിതിനെ മാനസികമായി തളര്‍ത്തിയതായി പറയപ്പെടുന്നു. എച്ച്ഒഡിക്കെതിരെ നിതിന്‍ പരാതി നല്‍കിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഫാക്കല്‍റ്റിയും പക പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഡോ. എം. കെ. റാം തന്റെ മകനോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് നിതിന്റെ പിതാവ് ആരോപിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഒരു പരാതിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.45 നാണ് സംഭവം നടന്നത്. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ സ്വീകരണ വിഭാഗത്തിനും കോളേജ് ലൈബ്രറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കെട്ടിടത്തിനും ഇടയിലുള്ള ചുവന്ന പാതയില്‍ നിതിന്‍ രാജ് കിടക്കുന്നത് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ ഒരു കുട്ടി ശ്രദ്ധിച്ചുവെന്ന് കോളേജ് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. ആശുപത്രിയിലെ അറ്റന്‍ഡന്റ് ജീവനക്കാര്‍ ഉടന്‍ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

2025 ബാച്ചിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായ നിതിന്‍ രാജ് കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് കോളേജില്‍ പ്രവേശനം നേടിയത്. രാജന്റെയും ലതയുടെയും മകനാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പെയിന്ററാണ് രാജന്‍. രണ്ട് സഹോദരിമാരാണ് നിതിന്‍ രാജിന്.


