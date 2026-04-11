കയത്തില്‍ പെട്ട കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു; നാദാപുരത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്നുപേര്‍ പുഴയില്‍ മുങ്ങി മരിച്ചു

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 11 ഏപ്രില് 2026 (17:56 IST)
കയത്തില് പെട്ട കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാന് ശ്രമിക്കവെ നാദാപുരത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്നുപേര് പുഴയില് മുങ്ങി മരിച്ചു. നാദാപുരം പുലിയാവ് പുഴയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. തുണി അലക്കാന് പോയതായിരുന്നു കുടുംബം. ഇതിനിടെ കുട്ടി കയത്തില്പ്പെട്ടു. കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാന് ശ്രമിക്കവെ പിതാവ് അന്സാറും ഭാര്യയും മുങ്ങുകയായിരുന്നു.
ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള് നാദാപുരം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുകാരാണ് ആദ്യം രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്തിയത്. പിന്നീട് വിദഗ്ധസംഘം എത്തിയാണ് ഇവരെ പുഴയില് നിന്നും പുറത്തെത്തിച്ചത്. മൂന്നുപേരും സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.