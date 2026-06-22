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കുരങ്ങുകള് വൈദ്യുതി ലൈനുകള് പൊട്ടിച്ചു; വന്ദേഭാരത് അടക്കം നാല് ട്രെയിനുകള് രണ്ട് മണിക്കൂര് വൈകി
പയ്യോളി: കുരങ്ങുകള് ലൈനുകളില് ചാടിയതിനെത്തുടര്ന്ന് ഓവര്ഹെഡ് വൈദ്യുതി കമ്പി പൊട്ടിവീണതിനെത്തുടര്ന്ന് കോഴിക്കോട് റൂട്ടില് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം റെയില്വേ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. പയ്യോളി കോട്ടക്കല് റെയില്വേ ഗേറ്റിനും മൂരാട് പാലത്തിനും ഇടയിലാണ് സംഭവം. കോട്ടക്കല് റെയില്വേ ഗേറ്റ് ജീവനക്കാരെ അറിയിച്ച സമീപത്തെ പള്ളിയിലെ ദൃക്സാക്ഷികള് പറയുന്നതനുസരിച്ച് അഞ്ചിലധികം കുരങ്ങുകള് അടങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഹൈടെന്ഷന് കേബിള് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിവീണപ്പോള് ഓവര്ഹെഡ് ട്രാക്ഷന് വയറുകളില് നിന്ന് ആടുകയായിരുന്നു.
മുന്നറിയിപ്പിനെത്തുടര്ന്ന് മുന്കരുതല് സുരക്ഷാ നടപടിയായി നിരവധി ട്രെയിനുകള് വടകര സ്റ്റേഷനില് ഉടന് നിര്ത്തിയിട്ടു. കണ്ണൂര്-എറണാകുളം ഇന്റര്സിറ്റി എക്സ്പ്രസ്, കാസര്ഗോഡ്-തിരുവനന്തപുരം വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ്, കണ്ണൂര്-ഷൊര്ണൂര് പാസഞ്ചര്, ചെന്നൈ മെയില്, മുംബൈ ലോകമാന്യ തിലക്-എറണാകുളം തുരന്തോ എക്സ്പ്രസ് എന്നീ അഞ്ച് പ്രധാന ട്രെയിന് സര്വീസുകളുടെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു.
കൊയിലാണ്ടിയില് നിന്ന് ഒരു സാങ്കേതിക സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി വൈകുന്നേരം 5.00 മണിയോടെ താല്ക്കാലികമായി അറ്റകുറ്റപ്പണികള് നടത്തി. ഓവര്ഹെഡ് നെറ്റ്വര്ക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് പൂര്ണ്ണമായും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്രത്യേക സംഘം പിന്നീട് സമഗ്രമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികള് നടത്തുമെന്ന് റെയില്വേ ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു.