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ഇനി ഞാന് അമ്മ അംഗമല്ല, പറയാനുള്ളതെല്ലാം തുറന്നു പറയും: അമ്മ അംഗത്വം രാജിവച്ച് ശ്വേത മേനോന്
അമ്മ അംഗത്വം രാജിവച്ച് ശ്വേത മേനോന്. അവിശ്വാസ പ്രമേയ വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് പ്രസിഡന്റ് ശ്വേതാ മേനോന് ഉള്പ്പെടെയുള്ള മുഴുവന് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ഒന്നിച്ച് രാജിവെച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ സംഘടനയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വം രാജിവയ്ക്കുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപനവും ശ്വേതാ മേനോന് നടത്തി.
കുറ്റാരോപിതരുടെ കൈകളിലേക്ക് സംഘടനയെ തിരികെ എത്തിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് പരസ്യമായി തുറന്നടിച്ചു. രാജിവച്ചു പുറത്തിറങ്ങിയശേഷമാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് ശ്വേത പ്രതികരിച്ചത്. സംഘടനയിലെ പാവയായിരിക്കാന് തനിക്ക് കഴിയില്ല എന്നും ശ്വേതാമേനോന് പറഞ്ഞു.
കാലാവധി പൂര്ത്തിയാക്കാന് രണ്ട് വര്ഷം ശേഷിക്കെയാണ് രാജി. ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായ അന്സിബ ഹസന് നേരത്തെ രാജിവെച്ചിരുന്നു. ഭരണസമിതി രാജിവെച്ച സാഹചര്യത്തില് അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി നിലവില് വരും. അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ജനറല് ബോഡി തീരുമാനിക്കും. സ്ഥിരം സമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പിന്നീട് നടക്കും.