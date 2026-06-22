  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Women Pension Stoped
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Monday, 22 June 2026 (10:04 IST)

'അതൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല'; സ്ത്രീസുരക്ഷാ പെൻഷൻ നിർത്തുമെന്ന സൂചന നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി

യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ഇതുവരെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല

Kerala Debt, Kerala News, Kerala politics, VD Satheesan govt,Bevco,Kifbi
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (10:04 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (10:06 IST)
google-news
എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന സ്ത്രീസുരക്ഷ പെൻഷൻ നിർത്താൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ. അർഹരായ സ്ത്രീകൾക്കു പ്രതിമാസം ആയിരം രൂപ വീതം ലഭിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാരിനു താൽപര്യമില്ല. 
 
സ്ത്രീ സുരക്ഷ പെൻഷൻ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷന്റെ ഭാഗമല്ലെന്നാണ് സതീശൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത്. സ്ത്രീ സുരക്ഷ പെൻഷൻ തുടരുന്നതിൽ ഇതുവരെ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. അധികാരത്തിലെത്തി ഒരു മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും സംസ്ഥാനത്തെ സുപ്രധാന പദ്ധതിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനായിട്ടില്ല. 
 
യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ഇതുവരെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല. രണ്ട് മാസത്തെ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ആണ് മുടങ്ങി കിടക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല പദ്ധതിയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പുതുതായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിലും യുഡിഎഫ് സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തില്ല. 
About Writer
WEBDUNIA

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുകകഴിഞ്ഞദിവസം സ്‌കൂളിലെ തന്നെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ആം ആദ്മി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ വേട്ടയാടിയപ്പോൾ അതിനൊപ്പം കൂടിയവരാണ് കോൺഗ്രസ്

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്ടിസിഎസിന്റെ 31-ാമത് വാര്‍ഷിക ജനറല്‍ മീറ്റിംഗിലാണ് ചന്ദ്രശേഖരന്‍ ഈ നിര്‍ണായക പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽ

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽബിജെപി ദേശീയ സമിതി അംഗം ജെ.പ്രമീളാദേവി ഉൾപ്പെടെ 19 സംഘപരിവാർ അനുകൂലികളെയാണ് ഗവർണർ സെനറ്റിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും ഗതാഗത മന്ത്രി സിപി ജോണും നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയിലാണ് ധാരണയായത്.

ക്ഷേമ പെൻഷൻ 3000 രൂപയാക്കുന്നത് വൈകില്ല, പെൻഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ആലോചനയിലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

ക്ഷേമ പെൻഷൻ 3000 രൂപയാക്കുന്നത് വൈകില്ല, പെൻഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ആലോചനയിലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ അര്‍ഹരായവരിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് സര്‍ക്കാര്‍ ഗൗരവകരമായി പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിയമസഭയില്‍ ചോദ്യത്തരവേളയില്‍ മറുപടി നല്‍കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.

ശിവസേന ഉദ്ധവ് വിഭാഗത്തിലെ 6 വിമത എംപിമാർ പാർട്ടി വിട്ടു, ഷിന്ദേ വിഭാഗത്തിൽ ലയിക്കും

ശിവസേന ഉദ്ധവ് വിഭാഗത്തിലെ 6 വിമത എംപിമാർ പാർട്ടി വിട്ടു, ഷിന്ദേ വിഭാഗത്തിൽ ലയിക്കുംമഹാരാഷ്ട്ര മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ ശിവസേന(യുബിടി) വിഭാഗത്തിലെ 6 എംപിമാര്‍ പാര്‍ട്ടി വിട്ടു. പാര്‍ട്ടി വിട്ട എം പിമാര്‍ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്‌നാഥ് ഷിന്ദേ നയിക്കുന്ന ശിവസേനയില്‍ ലയിക്കും. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിയോടെയാകും 6 എം പിമാരും ഷിന്ദേ പക്ഷത്ത് ചേരുക.

കുരങ്ങുകള്‍ വൈദ്യുതി ലൈനുകള്‍ പൊട്ടിച്ചു; വന്ദേഭാരത് അടക്കം നാല് ട്രെയിനുകള്‍ രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ വൈകി

കുരങ്ങുകള്‍ വൈദ്യുതി ലൈനുകള്‍ പൊട്ടിച്ചു; വന്ദേഭാരത് അടക്കം നാല് ട്രെയിനുകള്‍ രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ വൈകികോട്ടക്കല്‍ റെയില്‍വേ ഗേറ്റ് ജീവനക്കാരെ അറിയിച്ച സമീപത്തെ പള്ളിയിലെ ദൃക്സാക്ഷികള്‍ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അഞ്ചിലധികം കുരങ്ങുകള്‍ അടങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഹൈടെന്‍ഷന്‍ കേബിള്‍ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിവീണപ്പോള്‍ ഓവര്‍ഹെഡ് ട്രാക്ഷന്‍ വയറുകളില്‍ നിന്ന് ആടുകയായിരുന്നു.

ഖത്തറിലെ റാസ് ലഫാന്‍ പ്രകൃതിവാതക കേന്ദ്രത്തില്‍ വന്‍ സ്‌ഫോടനം; 54 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്, 18 പേരെ കാണാതായി

ഖത്തറിലെ റാസ് ലഫാന്‍ പ്രകൃതിവാതക കേന്ദ്രത്തില്‍ വന്‍ സ്‌ഫോടനം; 54 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്, 18 പേരെ കാണാതായിഖത്തറിലെ പ്രധാന എല്‍എന്‍ജി സംസ്‌കരണ സമുച്ചയമായ റാസ് ലഫാനില്‍ ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ അമ്പത്തിനാല് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. 18 പേരെ കാണാതായതായി ഗള്‍ഫ് രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. കാണാതായ 18 പേരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടന്നുവരികയാണെന്ന് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'അതൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല'; സ്ത്രീസുരക്ഷാ പെൻഷൻ നിർത്തുമെന്ന സൂചന നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി

'അതൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല'; സ്ത്രീസുരക്ഷാ പെൻഷൻ നിർത്തുമെന്ന സൂചന നൽകി മുഖ്യമന്ത്രിഎൽഡിഎഫ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന സ്ത്രീസുരക്ഷ പെൻഷൻ നിർത്താൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ. അർഹരായ സ്ത്രീകൾക്കു പ്രതിമാസം ആയിരം രൂപ വീതം ലഭിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാരിനു താൽപര്യമില്ല.