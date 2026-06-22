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ഖത്തറിലെ റാസ് ലഫാന് പ്രകൃതിവാതക കേന്ദ്രത്തില് വന് സ്ഫോടനം; 54 പേര്ക്ക് പരിക്ക്, 18 പേരെ കാണാതായി
ഖത്തറിലെ പ്രധാന എല്എന്ജി സംസ്കരണ സമുച്ചയമായ റാസ് ലഫാനില് ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തില് അമ്പത്തിനാല് പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. 18 പേരെ കാണാതായതായി ഗള്ഫ് രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു. കാണാതായ 18 പേരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള് നടന്നുവരികയാണെന്ന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സാങ്കേതിക തകരാറാണ് സ്ഫോടനത്തിന് കാരണം. റാസ് ലഫാന് ഇന്ഡസ്ട്രിയല് സിറ്റിയില് പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനിടെ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ബര്സാന് ലോക്കല് ഗ്യാസ് വിതരണ പ്ലാന്റില് സ്ഫോടനവും തീപിടുത്തവും ഉണ്ടായതായി ഖത്തര് എനര്ജി പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു.
സ്ഫോടനം മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. കുറച്ച് പേര്ക്ക് മാത്രമേ പരിക്കേറ്റിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും ഏതാനും മണിക്കൂറുകള്ക്ക് ശേഷം ഖത്തര് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വളരെ ഉയര്ന്ന കണക്ക് പുറത്തുവിട്ടു. റാസ് ലഫാന് വ്യാവസായിക സമുച്ചയത്തിലെ സ്ഫോടനം ആഗോള ഊര്ജ്ജ വിപണികളെ ഇതിനകം ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന തടസ്സത്തിന് ആക്കം കൂട്ടും. കാരണം ലോകത്തിലെ മുന്നിര പ്രകൃതി വാതക ഉല്പാദകരില് ഒന്നാണ് ഖത്തര്.