Last Modified: Tuesday, 19 May 2026 (19:57 IST)

എംഎല്‍എമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ 21ന്; സ്പീക്കര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 22ന്

Publish: Tue, 19 May 2026 (19:57 IST) Updated: Tue, 19 May 2026 (20:00 IST)
മെയ് 21ന് എംഎല്‍എമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്താനും 22ന് സ്പീക്കര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുമായി നിയമസഭയുടെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം വിളിച്ചുചേര്‍ക്കാന്‍ ഗവര്‍ണറോട് ശിപാര്‍ശ ചെയ്തതായി മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍. മെയ് 29നാണ് ഗവര്‍ണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനം. എംഎല്‍എയും മുന്‍മന്ത്രിയുമായ ജി. സുധാകരനെ പ്രോ-ടെം സ്പീക്കറായി നിയമിക്കാന്‍ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 
 
ഹൈക്കോടതിയിലെ സീനിയര്‍ അഡ്വക്കേറ്റ് ജാജു ബാബുവിനെ പുതിയ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലായും ടി. അസഫലിയെ പുതിയ ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനായും നിയമിക്കാന്‍ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ തീരുമാനമായതായും മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു.
