എംഎല്എമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ 21ന്; സ്പീക്കര് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 22ന്
മെയ് 21ന് എംഎല്എമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്താനും 22ന് സ്പീക്കര് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുമായി നിയമസഭയുടെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം വിളിച്ചുചേര്ക്കാന് ഗവര്ണറോട് ശിപാര്ശ ചെയ്തതായി മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്. മെയ് 29നാണ് ഗവര്ണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനം. എംഎല്എയും മുന്മന്ത്രിയുമായ ജി. സുധാകരനെ പ്രോ-ടെം സ്പീക്കറായി നിയമിക്കാന് മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഹൈക്കോടതിയിലെ സീനിയര് അഡ്വക്കേറ്റ് ജാജു ബാബുവിനെ പുതിയ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലായും ടി. അസഫലിയെ പുതിയ ഡയറക്ടര് ജനറല് ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനായും നിയമിക്കാന് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില് തീരുമാനമായതായും മുഖ്യമന്ത്രി വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് അറിയിച്ചു.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.